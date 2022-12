UVEK SAM ZA ZAKOPAVANJE SEKIRA: Dragana Mirković o SUKOBIMA na estradi i vaspitanju svoje dece, otkrila da su je fanovi UCENILI zbog ovoga!

Folk zvezda nikad iskrenija!

Dragana Mirković dugo nije davala izjave medijima, pa smo imali mnogo tema za razgovor kada smo je sreli na snimanju novogodišnjeg programa njene televizije u Požarevcu, od kojih je svakako najzanimljivije to što je posle mnogo godina ćutanja rešila sve nesuglasice koje je imala s koleginicom Sekom Aleksić.

Na početku je Dragana s nama podelila po čemu će pamtiti 2022. godinu.

- Fanovi me uvek kritikuju da sam preskromna i rekli su mi, tačnije ucenili, da moram da kažem da ću ovu godinu pamtiti po svojim rekordima. Bilo je toliko divnih koncerata i druženja s publikom i činjenica je da su svuda oboreni rekordi. Preponosna sam i presrećna zbog toga. Inače, sledeće godine će biti jubilarnih 40 godina mog postojanja na estradi.

Sve češće na vašim nastupima možemo videti i vašeg sina Marka.

- Ide povremeno sa mnom, samo inkognito (smeh). Ne voli da bude nešto viđen, ali devojke ga primete, hteo on ili ne. Otvorio je Instagram i rekla sam mu da je nemoguće da sad bude nepoznat, što se i pokazalo.

Ćerka Manuela je takođe privukla veliku pažnju medija.

- Manuela se povukla. Ona je ugasila Instagram profil. Njoj je sve to bilo previše. Ja sam to znala. Ipak je ona žensko. Marko je muškarac, on se nasmeje na neke stvari. Sve mu je to simpatično, ali on nije nešto zaluđen društvenim mrežama. On ima svega pet slika na Instagramu. Ako nešto pročita, nasmeje se, ali Manueli je neprijatno da se pojavljuje u novinama i da je ima na portalima. Rekla mi je da joj je to previše. Složila sam se s tim i samo sam prenela njenu objavu.

Hoćete li biti strogi kada je izbor partnera vaše dece u pitanju?

- Ne. Meni je samo bitno da su oni srećni. Koga god da odaberu, biću najbolja svekrva i tašta na svetu. Toliko ću ispoštovati tu decu koju oni odaberu da ne možete da verujete.

Kako biste reagovali kada bi Marko za devojku izabrao takozvanu splavarušu ili neku rijaliti zvezdu?

- Ne plašim se. Moja deca su inteligentna i imaju šesto čulo na mene. Ne bih bila presrećna, ali ako se ta neka splavaruša ili rijaliti zvezda pokaže kao jako dobra osoba, ako pokaže da voli moje dete, biće dočekana kao da dolazi sa engleskog dvora.

Imate li strah od odvajanja od dece i njihovog preseljenja iz dvorca?

- Oni već sada žive zasebno, u Beču su zbog fakulteta. Žive u odvojenim stanovima. Svaki slobodan trenutak koriste da dođu da vide mamu i tatu jer znaju koliko nam nedostaju. Napravili smo i neke zamkice za njih, u dvorcu su razni bilijari i razna čuda, znam šta vole. Društvo onda dolazi u dvorac, Beč je odjednom nezanimljiv. To je Tonijeva ideja, rekao je da će im napraviti Diznilend u dvorcu.

Sve interesuje i da li ste se pomirili sa Sekom Aleksić?

- Nas dve nikada nismo bile prijateljice. Mi smo bile jako dobre koleginice, bila mi je jako simpatična. Ona je iz Bosne, kao i moj suprug, i tu se napravila jako lepa konekcija. Onda smo dozvolile, jer smo ispale prilično naivne, da neki novinari izmisle priču da je Seka za mene rekla neke ružne stvari. Mene je to zabolelo i poverovala sam tim ljudima. Obe smo ispale naivne. Ja i više, priznajem. Kad smo se čule, ona je bila ljuta kako sam uopšte mogla da poverujem u to i onda smo jednostavno zaćutale. Bez ružnih reči. Ja sam ćutala jer me je bolelo, a ona je ćutala jer je ljuta.

I kako je došlo do pomirenja?

- Kada me je letos Toni ispraćao, na aerodromu u Crnoj Gori je sreo Seku i njenog supruga. Tu je bio i Aco Pejović i još neke naše kolege, s kojima sam i ja sedela dok nisam morala na gejt. Oni su se pozdravili kao da ništa nije bilo. Eto šta znači ta bosanska veza. Toni mi je posle javio da se video sa Sekom, sve super. Rekla sam da je to fenomenalno. Kada je sad došlo vreme za snimanje, ljudi s televizije su zvali Seku da dođe na snimanje, ona je to prihvatila. Valjda je to tako trebalo da se desi, ne volim da imam neprijatelje ni negativnu atmosferu, posebno s kolegama.

Da li bi voleli da zakopate ratne sekire i s nekim drugim koleginicama?

- Nemam otkopane ratne sekire ni sa kim. Nikada loše nisam pričala ni o kome. Ako je neko drugi to radio, na njemu je da zakopa. A ja sam uvek otvorena za zakopavanje ratnih sekira.

