Otkriveni svi detalji obnovljenog estradnog prijateljstva!

Poznate pevačice Seka Aleksić i Dragana Mirković posle mnogo godina pružile su jedna drugoj ruku pomirenja, a tome je ''kumovao'' Draganin suprug Toni Bijelić. Estradno prijateljstvo je obnovljeno, a Seka se pojavila kod Dragane u Požarevcu na snimanju novogodišnjeg programa. Njih dve su tom prilikom za Pink.rs progovorile o svađi, pomirenju, svom obnovljenom prijateljstvu i susretu posle mnogo godina, ali i o novogodišnjim željama.

- Ja sam u Požarevcu bila 100 puta. Bila sam i kod Dragane, nisam dugo, ali sad sam ovde. Iskreno ne znam koliko dugo nisam dolazila kod Dragane, ima sigurno 10 godina. Vrlo jednostavno je zakopati ratne sekire, nisu to ni bile ratne sekire koliko smo se mi naljutile. Ja sam se naljutila kao jedan tvrdoglavi bik jer sam znala da nisam kriva. Bilo je sve onako kako je Dragana rekla, gledala sam taj video i sve je žena lepo rekla. Tako je i bilo. Nekako su bar kod mene te godine učinile svoje i stvarno smatram da istina kad-tad izađe na površinu. Ja sam presrećna što sam ovde i što sam Tonija videla na aerodromu. Potpuno normlano sam mu se javila, jer smatram da nsimo bili u nekakvoj ne znam kakvoj svađi. Mene je Toni zvao i pitao me šta radim ponedeljak, utorak i da li mogu da dođem. Ja sam rekla da vadim zub i da ću doći ako ne oteknem i tu sam. Istina je da me je on pozvao, ja sam došla i to je to - rekla je Seka i otkrila kakve novogodišnje želje ima:

- Želje su mi samo da budemo što bolji ljudi, da širimo ljubav. Ostvarene smo i Dragana i ja kao roditelji i kao žene koje se bave javnim poslom. Želim samo da budemo što bolji ljudi i da budemo tolerantni - rekla je Seka, a Dragana se nadovezala na priču o njihovom pomirenju:

- Jesam srećna zbog Seke. Družile smo se lepo, uvek nam je bilo zabavno i lepo. Uvek sam je gotivila jer je bila luckasta i znala da me nasmeje. To ratno sekire i pomirenje ne ide uz ovu priču iz prostog razloga što kad se neko svađa uvek ide to otkopavanje i zakopavanje ratnih sekira. Ako se sećate među nama nije bilo ružnih reči. To je bilo nešto privatno. Jesu mediji nas zavadili, ja sam pogrešila jer sam poverovala, a ona jer se naljutila što sam ja u to poverovala. Nije bilo prilike da se sretnemo ranije, jer ja ne živim ovde, prosto nije bilo prilike. Inače, do pomirenja bi došlo ranije da smo se srele, pokazalo bi se sve. Ovo je bilo slučajnost da je Toni bio na aerodromu i on mi je javio da je video Seku i da je sve okej. Meni je bilo drago - kaže Mirkovićeva.

- Možda je to malo nenormalno kod nas, možda vi to ne očekujete. I kod nas ima normalnih situacija kad se neko na nekog naljuti, pa se pomiri. Ratne sekire jesu gruba reč. Ovo među nama je sjajan primer. To je pokazatelj da je to što se desilo jedna velika glupost. Možda je baš to trebalo da se desi da je sada veća ljubav izmešu nas i prijateljstvo. Ne bih pridavala na značaju tome više. Mislim da smo i Dragana i ja u dubini svoje duše oprostile jedna drugoj te gluposti, a kad čovek oprosti mnogo se lepše oseća. To je stvarno dobar primer drugim ljudima - poručila je Seka.

- Kad ne postoje neke velike i ružne stvari mešu ljudima i kad se dešava nešto namešteno ili iz nesporazuma, mnogo lako se prelazi preko toga. Nebitno koliko se dugo nismo videle, ni čule, dokaz da je to sve bilo ništa je i to što ne postoji ružna izgovorena reč i što je samo jedan mali trenutak bio dovoljan da opet ovde budemo zajedno - rekla je Dragana.

