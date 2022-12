ESTRADNI MAG, A ČOVEK IZ SENKE! Ovo je tvorac najvećiih hitova, a bio je oženjen poznatom moćnicom!

Da li znate ko je u pitanju?

Višedecenijska ljubav Marine i Fute svima je dobro poznata, a dok je ona detalje iz privatnog života uvek dozirano plasirala u javnost, on nije bio sklon javnim isticanjima i važio je za čoveka iz senke.

Javni život ga nikad nije zanimao, čak ni kada se, pre nekoliko decenija, probijao na estradi i danonoćno gradio ime na jugoslovenskoj sceni.

Iza njega su neverovatni uspesi, pa pesme koje on potpisuje mahom važe za evergrin numere Balkana. "Popij me kao lek", "Kukavica", "Da li to ljubav pravi od nas slabiće", "Vazduh koji dišem", "Fatalna ljubav", "Oprosti mi suze", samo su neke pesme koje izvodi Ceca, a koje potpisuju Marina i Futa.

"Opet imam razloga da živim" od Ane Bekute, "Nikom nije lepše nego nama" i "Loša sreća" od Viki Miljković, "Poželi sreću drugima" i "Hajde da se volimo" od Lepe Brene, "Zašto nosiš prsten moj" od Mire Škorić, "Gde ću sad, moja ružo" i "Rađaj sinove" od Džeja Ramadanovskog, "Lijte kiše" od Zorice Marković, "Laže me vino" od Harisa Džinovića i mnoge druge takođe potpisuje Aleksandar Radulović Futa.

Futi godinama nije bilo strano da peva prateće vokale, svira klavijature i gitaru, te je podjednako dobro stvarao pesme u pop, folk i rok žanru.

Marina je u više navrata javno pričala da joj je upravo Futa najveći oslonac, kao i da je ni u jednom trenu nije napuštao.

Moj muž mi je najveći oslonac. Ja sam se primirila pa ja njega slušam, bodri me stalno - kazala je ona jednom prilikom.

Brak Marine i Aleksandra Radulovića nisu obeležili skandali i trzavice, a javnosti deluje kao da su jedno u drugom bili pronašli sve ono neophodno za sreću i mir. Na pitanje koja je tajna njihovog uspeha i koji je zapravo recept za srećan brak, kompozitorka je svojevremeno odgovorila kroz osmeh:

Autor: Pink.rs