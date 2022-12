'GROZOTA ŽIVA ŠTA JE CAR SVE RADIO!' Majka Milice Veselinović razvezala jezik o vezi svoje ćerke sa Filipom! RAZOČARANA DO KOSKE, a evo šta on mora da uradi da bi ih podržala!

Car će morati dobro da se pomuči da bi odobrovoljio porodicu svoije drage!

O takozvanoj aferi ''Sneg'' dugo je brujala cela Bela kuća, ali i javnost, a ona se ispostavila istinitom, budući da su Filip Car i Milica Veselinović dan posle njegovog ulaska otpočeli romansu. Naime, Car i Milica su se sinoć poljubili, nakon čega su razmenjivali nežnosti u krevetu, a sad se tim povodom za Pink.rs oglasila majka učesnice ''Zadruge'' Ana Veselinović.

I dok je Milica uverena da će njena majka podržati njenu vezu sa Carem, Ana za Pink.rs kaže da Filip treba prvo da se dokaže i iskupi se za prethodno ponašanje u rijaliti vezama, kao i da je trenutno razočarana zbog ćerkine romanse u Zadruzi 6.

- Razočarana sam i to je to. Šta da kažem... Dok ne vidim da li se promenio njegov odnos prema devojkama i dok ne vidim da li će poštovati moju ćerku, ja ne mogu da kažem da li se slažem sa tom vezom. Ne mogu to sada nikako da podržim, govorim na osnovu njegovih pređašnjih veza. Znamo svi kakav je bio prema bivšim devojkama u rijalitiju! Odvratan! Grozota živa su mu bile veze u Zadruzi. Ja to nikad u životu ne mogu da podržim! Kakva bih ja to majka bila?! Neka prvo Car dokaže da se promenio i neka se dokaže u odnosu s Milicom, pa ćemo videti, za sada ništa ja tu ne podržavam - poručila je majka Veselinovićeve za Pink.rs.

Autor: M.K.