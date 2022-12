NUDILI SU MU DA UBIJE STEFANA! ŠOK! Kristijan Golubović otkrio mračne tajne PODZEMLJA, evo zbog čega je ODBIO da NAUDI Osmanu Kariću!

Bivši zadrugar Kristijan Golubović kaže da su mu pre dvadesetak godina ljudi iz podzemlja nudili da ubije Stefana Karića, sina Osmana Karića, koji mu je u to vreme bio rival.

Naime, Golubović kaže da je dugo ratovao s Osmanom jer su im se strane i stavovi razlikovali, ali je odbio da naudi Stefanu jer je sebi dao reč da nikada neće nauditi deci osoba s kojima je u ratu.

Stefan Karić: Pričali su mi da se pazim Kristijana

Bivši zadrugar Stefan Karić kaže da su mu ljudi odmalena skretali pažnju na to da se pazi Kristijana. "Celog života sam slušao te priče da treba da se pazim Golubovića. Najviše su mi to govorili kad je trebalo da uđem u rijaliti jer su znali da ćemo tamo da se sretnemo. Kad je do toga došlo, on me je dočekao raširenih ruku. Tata mi nikad nije pričao te stvari i detalje. Kad bih nešto načuo, pitao bih Osmana, a on mi kaže: "Pusti, sine, te priče. Bilo, pa prošlo. Ne moraš sve da znaš!" O Kristijanu nemam loše mišljenje, a činjenica da je sa tatom dobar i da sada komuniciraju znači da su ti događaji daleko iza njih"