'JE L' SE TI MENE STIDIŠ?!' Goca Tržan progovorila o odnosu sa ćerkom i Ivanu Marinkoviću, a onda spomenula i Rašu!

Pevačica priznala i koju bi estetsku operaciju uradila na sebi.

Pevačica Goca Tržan, veoma je aktivna na društvenim mrežama, ali profile ćerke Lene proverava zbog raznoraznih komentara.

- Mnogo joj skrećem pažnju, jer mislim da je to izuzetno važno. Mnoge kompanije svetske se brave grumingom dece za neke određene stvari, od “Diznija“ preko raznoraznih reklama. To ako pogledate sve je brzo, deca se oblikuju, od toga kakve će seksualne sklonosti imati, do toga šta će da jedu i kupuju. Kad kažem gruming, ne mislim samo u seksualnom smislu, već i za buduće potrošače. Ovo društvo se svelo samo na to, koliko si potrošio, koliko zaradio, sve je materijalno, to je komično - kaže pevačica.

- Proveravala sam sa kim ulazi u kontakt. Sada ima šesnaest godina i vidim da se dopisuje sa svojim vršnjacima, koje poznaje. Nekoliko puta je imala čudne upade, od nekih čudnih ljudi, pa mi je pokazala, pa smo mi prijavili profil, da je neprijateljski. Ne u smislu da joj je neko slao neke ružne poruke, prosto vidim po načinu pisanja da to nije neko dete koje piše, to je jezivo.

Goca smatra da roditelji malo posvećuju vremena proveri dece na društvenim mrežama, a da to može fatalno da se završi.

- Odmah sam prijavila profil i to je to, policija nema vremena da se bavi time, niti je bilo toliko strašno, ali roditelji moraju da obrate pažnju na to. Deca su zaista osetljiva, traže pažnju, a sve manje dobijaju pažnju od roditelja koji su zaokupljeni time da zarade novac, da plate sve što mora da se plati. Sa druge strane često i oni sami “zabodu” uz socijalne mreže i za televizorom. Deca vape za pažnjom i svako kada im pruži malo zrno pažnje na društvenim mrežama, to može da se fatalno završi.

Lenin otac, Ivan Marinković, trenutno je učesnik rijaliti programa “Zadruga“, a pevačica ističe da Lena to ni ne zna i da je ne zanima javni svet.

- Lena i ne zna da je otac pominje u rijalitiju, niti ona čita novine, sa te strane smo se potpuno izolovali. Ne zloupotrebljavam je u bilo kom smislu u javnom životu, mislim da ne treba niko da zloupotrebljava njeno ime i ne dozvoljavam to. Moje dete ne želi da bude popularno, ne želi da se slika, do sada sam odbila toliko naslovnih strana, jer ne želi da se slika sa mnom, i drago mi je, ali nekada mi je i krivo, jer imam onaj stav: “Je l' se ti mene stidiš“. U stvari jako poštujem taj njen stav, jer ona ne želi da bude poznata po meni i to je sasvim u redu - ističe pevačica i dodaje da o budućnosti Ivana i ćerke ne želi da priča za medije.

- Ne pričamo o tome za medije, to je između nas dve i to treba da ostane između nas dve, a nikako da pričamo o tome na televiziji ili u novinama.

Goca ističe da i te kako voli da se sređuje, i da posle toliko godina ta želja nije nestala, ali da ima stilistu, jer stvari koje će na kraju baciti ili podeliti, ne želi da kupuje.

- Volim da se pirlitam, ipak sam žensko, to je nekako u mojoj prirodi. Imam stilistu koji mi donese garderobu, jer mi je to jeftinije da platim, nego da kupujem, ovo je preskupo za jedno nošenje, nepotrebno. Pazim na trošenje i inače, trudim se da budem što ekonomičnija kada je garderoba u pitanju zato što sam toliko u životu potrošila i na kraju to sve podelila i bacila. U našem poslu je to neisplativo - kaže Tržanova.

Želim da budem dobrodržeća starija gospođa, a ne klinka

Pevačica ističe da do sada nije bila pristalica estetskih operacija, a da jedino što bi uradila to bi bila liposukcija stomaka.

- Još uvek se nisam operisala, tako da to nije tajna. Dobar antiejdž lekar, koji vas ne “puni“ za sve pare i koji radi sve sa merom, da to izgleda pristojno mi je okej. Nikada nisam želela da mi se promeni lični opis. Sve to možeš da baciš, ako nemaš unutrašnju sreću i nisi zadovoljan sobom, kakav god da si, onda nema te šminke, garderobe, koja može da ti pomogne. Da sam htela da se odlučim na operaciju do sada bih to uradila, ako išta budem radila to bi bila liposukcija stomaka i struka, a lice ne, nema potrebe. Danas je sve izmišljeno, sa kojima možeš da se održavaš, ali svakako ne želim da izgledam kao devojčica od dvadeset i pet godina, to prepuštam devojčicima u tim godina, želim da izgledam kao dobrodržeća starija gospođa.

Autor: M.K.