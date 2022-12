Bivši zadrugar razvezao jezik!

Reper i nekadašnji učesnik Zadruge Fran Pujas u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' prokomentarisao je goruće teme u Beloj kući.

Naime, Fran je uveren da se Filip Car samo sveti Mensuru Ajdarpašiću preko njegove bivše devojke Milice Veselinović, a pred premijernim kamerama prokomentarisao je i Carevo zbližavanje sa Aleksandrom Nikolić, kao i njen odnos sa Zvezdanom Slavnićem.

- Svi su prozivali Filipa pred njegov ulazak, a on kao on odmah je napravio šou, kako se i očekuje od njega. Iskreno mislim da Car sve vraća Mensuru. Ne mislim da išta ozbiljno loanira s Milicom, to je samo osveta Mensuru, a Milica samo igra rijaliti - rekao je Fran, pa prokomentarisao prijateljstvo Milice Veselinović i Aleksandre Nikolić, ali i njen odnos sa Slavnićem.

- One nisu nikad ni bile drugarice. Svi tamo gledaju kako će odrigrati neki svoj rijati. Aleksandra to možda namerno i radi da bi skrenula priču sa sebe i Zvezdana. Mislim da se Aleks zaljubila u Zvezdana, iskreno - poručuje Pujas.

Autor: M.K.