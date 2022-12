OVO JU JE DOTUKLO! Plesačica se rasula na komade, prolila more suza u 'Prvom bendu Srbije'!

Jedva se sabrala.

Učesnici "Prvog benda Srbije" žive svoje živote pred kamerama InstaTv-a, što je i dokazala plesačica Lijen.

Kada je čula pesmu iz filma "Čarobnjak iz Oza" - Somewhere Over the Rainbow, potpuno se rasula na komade.

Ona je prolila more suza za stolom, dok je jela, a njene koleginice jedva su uspele da je smire i nasmeju.

Autor: R.L.