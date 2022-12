Nije ih štedela!

Ogromna prašina podigla se oko zbližavanja Aleksandre Nikolić sa bivšim dečkom Filipom Carem u Beloj kući, kao i oko javnog raskida Dejana Dragojevića sa njom. O ovoj temi bruji celo imanje, a svi čekaju da vide naredne korake aktera ove priče. Sada se povodom ove goruće teme u Zadruzi 6 oglasila pevačica Maja Nikolić, koja nije štedela Aleksandru i Cara, dok je s druge strane podržala Dejanovu odluku.

Naime, pevačica ističe da je Aleks pokazala svoje pravo lice, kao i da ne može da pobegne od svoje prirode, a ne krije ni da joj je žao Dragojevića u celoj priči.

- U šoku sam! Sramota velika i Aleks me je baš, baš razočarala! Niti je igrač, niti ume da igra rialiti i pritom nije ni svesna da će Car da je šutne, čim bude spavala sa njim! Izdala je Dejana, a pravi se naivna. Oduvek sam govorila da je Aleks glupa što je i dokazala sada! Pokazala je svoju pravu prirodu i ne može ona da se promeni. Ipak su tačne sve priče za Bujanovac. Ovo je pravo lice Aleks! A pritom pouzdano znam šta su joj sve govorili i ona je nastavila po svome. To je njena priroda, jače je od nje. Vuk dlaku menja, ali ćud nikad! Da je normalna ona nikad ne bi pričala sa Carem, niti sedela pored njega, a kamoli da dozvoli da je pipa po kolenu i mazi. Znači bruka i sramota! Znamo svi šta je sve Car govorio za nju i koliko ju je vređao i ponižavao i ona opet njemu sve ovo dozvoljava?! To vam govori sve o njoj i njenom karakteru. Laka roba! - poručila je Maja za Pink.rs.

