DRAMA U KATARU! Majka i sestra Nemanje Gudelja NEĆE DA ČUJU za Anastasiju, na tribinama sve PUCALO OD NEPRIJATNOSTI!

Prema pisanju domaćih medija, Anastasija Ražnatović navodno nije u dobrim odnosima s porodicom svog dečka, fudbalera Nemanje Gudelja, tačnije s njegovom majkom Oliverom i sestrom Vanjom, koje ne žele nikakav kontakt s mladom pevačicom.

To je potvrdio i njihov boravak u Kataru na Svetskom fudbalskom prvenstvu, gde, kako saznajemo, nisu imale nikakav kontakt na izričit zahtev Olivere i Vanje! Njih dve su, prema priči našeg izvora, od Nemanje tražile da dobiju razdvojene karte tako da na tribinama ne budu u blizini Ražnatovićke, što se i desilo. To, međutim, nije ono što je najviše zasmetalo pevačici, koliko činjenica da je iza njih sedeo Duško Tošić.

Anastasija je poludela kad je videla njih troje na tribinama. Verovatno je to bila slučajnost da Tošić dobije red iza Vanje i Olivere, ali ako se uzme u obzir da je on suprug pevačice koja godinama ratuje sa Ražnatovićima, ne čudi činjenica što je Anastasija planula zbog toga. Sve to je rekla i Nemanji, negodujući zbog ponašanja njegove majke i sestre, ali očigledno da je on nemoćan da promeni bilo šta i da popravi odnose između članova porodice i svoje devojke. Anastasiji je stavio do znanja da ga zanima samo fudbal dok je u Dohi na Svetskom prvenstvu i da neće da se bavi sukobima - navodi izvor Kurira.

Šta je pravi razlog za sukob i netrpeljivost između njih, niko sa sigurnošću ne zna, mada su se proteklih nedelja mogle čuti različite priče u javnosti o tome zašto je došlo do razdora i zašto su Olivera i Vanja prekinule kontakt s potencijalnom snajkom. Prvi signal da nešto ne štima bio je to što su njih dve otpratile Anastasiju sa Instagrama, a do tad je sve bilo u redu. Ova situacija navodno je veoma pogodila Anastasiju i pokušala je da izgladi odnos sa njih dve, pa je o tome obavila razgovor s Nemanjom, ali on izgleda nije uspeo da pomiri zavađene strane.

Vanja i Olivera su, kako je ispričao neimenovani izvor za domaće medije pre mesec dana, tada pokušale da kontrolišu vezu Nemanje i Ražnatovićke, što je pevačici jako zasmetalo i usprotivila se tome, pa su njih dve tad rešila da prekinu svaki kontakt s njom.

- Anastasija nije dozvoljava da se bilo ko meša u njihove planove, što je Oliveru i Vanju iznerviralo jer su one te koje su odlučivale gde će porodica Gudelj provoditi slobodno vreme. A kako je Nemanja sve više vremena počeo da provodi sa Anastasijom, to im je zasmetalo, te su i nju i njenu majku Cecu otpratile sa Instagrama. Da sve bude gore, počele su da favorizuju Nemanjinu bivšu devojku Sanju Vučić, koju ne samo da prate na Instagramu već održavaju kontakt s njom. Ovo je Anastasiju veoma pogodilo, pa je to razlog njenog neraspoloženja poslednjih dana - kazao je sagovornik Informera tada.

Treba napomenuti da su Olivera i Vanja od starta zdušno podržavale Nemanjinu vezu sa Anastasijom, da su bile gošće na njenom rođendanu letos u kući Ražnatovića na Dedinju i objavljivale slike sa proslave. Isto tako je i Anastasijina majka Svetlana Ceca Ražnatović izjavljivala da podržava vezu svoje naslednice s fudbalerom, a bila je impresionira i njegovom porodicom koju je srdačno ugostila u svojoj vili.

Međutim, i Ceca je sad na crnoj listi kod Vanje i Olivere Gudelj, koje su i nju otpratile na Instagramu. Jedini koji je ostao u kontakt sa snajkom Anastasijom je Nemanjin brat Dragi Gudelj, koji je takođe fudbaler, i on je još uvek prati na mrežama.

