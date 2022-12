OVAKVE IH JOŠ NISTE VIDELI! Donosimo vam fotografije DVOJICE zadrugara u izdanjima u kojim ih do sada NISTE NAVIKLI! (FOTO)

Poznato je da se mnogi od nas stide svojih odevnih kombinacija ili frizura iz prošlosti.

Nekada su to bila popularna izdanja, ali gledajući to iz sadašnjosti, sve deluje smešno. Potrudili smo se da nađemo neke od fotografija na koje su zadrugari sigurno zaboravili, a kako bi i vi imali šansu da to pogledate, rešili smo da to podelimo upravo sa vama!

Nenad Aleksić Ša, popularni je reper koji važi za istaknutog umetnika 21. veka. On svojom harizmom ali i stajlinzima, pleni i ostavlja bez teksta prema navodima mnogih. Podsetićemo se njegove mladosti, ali i momenata na koje je sigurno zaboravio. Ovo je Ša, kada nije ispred reflektora i kada je samo "običan čovek".

Prema rečima njegove supruge, Ša je i te kako aktivan kada je napolju, te je istakla da obožava da posećuje zubara, druži se sa najmilijima, ali i da ume da uživa u izlascima. Takođe, on je dok nije počeo da se bavi muzičkim pozivom, bio i te kako primećen sportista. Igrao je za veterane sportskog kluba "Partizan".

Nenad Lazić, Neca tiktok, osvojio je srca mnogih, a prema rečima njegove majke, oduvek je bio nežna duša koja je kroz život išla srcem, pa je takođe istakla da je Neca bio aktivan u više aktivnosti i segmenata tokom njegovog odrastanja.

On se kao mlađi zajedno sa bratom bavio folklorom, a njihov talenat je ostao zapažen i primećen, te je posećivao razne manifestacije koje su odlikašu kao što je Nenad, još više doprinele u sazrevanju i lepom detinjstvu. Njegov brat, Predrag Lazić Peca, ove sezone odlučio se na drastičan korak, a to je da svog brata podrži u ovoj aktuelnoj šestoj sezoni, svojim prisustvom, te su se zajedno uselili na velelepno imanje u Šimanovcima.

Autor: N.Ž.