'MOJ ŽIVOT JE JAKO DOSADAN!' Veliki intervju Anđele Ignjatović Breskvice: Otkrila do sada NEPOZNATE detalje iz svog privatnog života!

Otvorila dušu!

Mlada pevačica, Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, priznala je da se mnogo razmišljala oko stajlinga za ovu priliku, a potom progovorila i o svojim tetovažama.

- Ustala sam jutros i pomislila: Jao šta ću da obučem? Znam da će emisiju gledati i stariji ljudi pa sam se trudila da mi se ne vidi nijedna tetovaža. Na levoj ruci su moji psi – pokazala je stidljivo mlada pevačica svoju podlakticu.

Objasnila je i po čemu se to pripadnici „Generacije Zed“ razlikuju od njima starijih.

- Mi mladi volimo malo drugačiju muziku i neki drugačiji stil, jedino u tome vidim neku razliku. Ono što sam primetila je da je moja poslednja pesma privukla i stariju publiku i mislim da je razlog prevashodno u tome što je tekst mnogo lep. Nema ružnih reči kojih generalno u našim pesmama ima. Imamo i trubače što ljudi jako vole i mislim da će ova pesma doneti mnogo starije publike – rekla je Breskvica.

Breskvica ističe da nema problem sa lošim komentarima i prozivkama, te da na to ne obraća pažnju. Na početku karijere su znali da je pogode hejt komentari, ali nikada joj nisu pravili velike probleme, jer ne provodi mnogo vremena na društvenim mrežama.

Za svakog ponešto

Breskvica voli da svaka njena pesma bude drugačija, iako mlađa generacija to ne praktikuje.

- Trudim se da mi svaka pesma bude drugačija, da nijedna nije u istom fazonu i žanru. Moja poslednja pesma, balada, nije preterano dobro prošla jer je ljudi verovatno nisu dobro shvatili. Ali komercijalna, „Loša“ je prošla odlično i svi su je čuli. Trudim se da imam raznovrsne pesme jer smatram da treba da bude za svakoga ponešto. Kroz svaku pesmu ću da se obratim određenom delu publike, a komercijalnu muziku slušaju mlađi – kazala je Breskvica.

Potom je otkrila kako izgleda život jedne mlade pop zvezde u Srbiji, o kom retko govori u javnosti.

- Jaoj, moj život je jako dosadan, ali stvarno. Zato što ja generalno ne volim gužve, ne volim da izlazim. Ne volim da napuštam svoja četiri zida, jer su tu moje životinje, moj mir, mnogo mi je lepo. Izlazim iz kuće samo kada imam snimanja i nastupe. Nije mi nešto zanimljiv život – rekla je Anđela s osmehom i dodala da koncerte imaju samo velike zvezde, a da ona nastupa u klubovima.

- Ja još uvek nemam koncerte, ali imam mnogo nastupa u klubovima. Koncerte mogu da imaju velike zvezde. Svakog vikenda nastupam, nedeljno imam dva nastupa i tada se upoznajem sa fanovima. Zabavljam se. Kada negde izađem gledam da se provedem sa osobama s kojima sam, i tada ništa ne snimam za društvene mreže. Nikada to nisam radila, retko objavim neku sliku i to je to - dodala je Anđela.

"Sava i Dunav“

Henija doživljava kao brata, a sarađuju od samog početka njene karijere.

- Heni i ja radimo od početka zajedno, otkad je osnovana „Generazija Zed“. On me je doveo i bukvalno mi je kao brat. Tako ga gledam i bilo je prirodno da ću sa njim imati duet. On je napravio pesmu, Relja Torino koji je takođe u „Generaciji Zed“ je napisao tekst. Heni mi je pustio neki prvi demo i odmah sam čula da je to to i da može da priđe dobro, i da ćemo se jako lepo uklopiti. Mislim da nam se glasovi jako lepo slažu i priželjkivala sam neku baladičnu pesmu, a ne nešto komercijalno. Bio je prvo mnogo skeptičan, iako je želeo da radimo zajedno. Izbacio je pesmu koja je jako komercijalna i mesec dana svuda je bila prva, svi znaju za „Martini“. To je brža, letnja, pesma za mlade. Plašio se verovatno da ova pesma neće dobro proći. Molila sam ga mesecima. Na kraju smo uspeli da se dogovorimo, snimili smo je, izbacili i prvi smo. Svaki dan mi šalje poruke: Jao Breskva, kako dobro prolazi pesma. I ja mu kažem: Šta sam ti rekla! Mi smo trenutno prvi u trendingu u Srbiji, Austriji, Nemačkoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj - istakla je ponosno Breskvica.

Srbije svi koji dođu u glas pevati pesme.

- Prošle nedelje sam pesmu „Sava i Dunav“ pevala u Nemačkoj i bilo je predivno, svi su znali pesmu i jedva čekam ponovo da idem. Za Novu godinu još uvek ne znam gde ću biti, najverovatnije u Hrvatskoj.

Voli rok

Otkrila je i koju muziku privatno najviše voli da sluša.

- Pokušavala sam u početku da u svoje nastupe ubacujem pesme drugih izvođača koje volim, misleći da će možda ljudi da se oduševe, ali shvatila sam da je klub mesto gde ljudi dolaze da se napiju, da uživaju, đuskaju, slušaju brzu muziku... Tako da ono što privatno volim pevam u emisijama ili snimim kod kuće pa objavim na mrežama – rekla je Breskvica i otkrila koju muziku najviše voli: Ono što slušam ceo život je strana rok muzika, stari bendovi. Najviše volim AC/DC i Ramštajn. To je baš nežno, za devojčice. Nažalost to ovde ne bi prošlo. Roditelji su mi puštali tu muziku, tata najviše - dodala je pevačica.

Prvi put je pevala sa devet godina

- Imala sam možda devet godina kada sam prvi put roditeljima rekla: Jel mogu da vam otpevam nešto? Pustila sam karaoke na YouTube-u. To je bio neki narodnjak, ne znam ni gde sam čula to. To je bila prva pesma koju sam ikada pred nekim otpevala. Do tada sam išla sam u muzičku školu, svirala sam klavir. Mislim da sam tada shvatila da umem da pevam - kazala je popularna Breskvica.

Autor: N.Ž.