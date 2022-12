MOJOJ ĆERKI SU PRETILI PRED SMRT: Kikina majka otkrila nove nepoznate detalje o SMRTI popularne Jutjuberke!

Prošlo je godinu dana otkako je mlada jutjuberka Kristina Kika Đukić tragično nastradala. Obdukcionim nalogom zvanično je utvrđeno da je Kika preminula usled trovanja opojnom drogom MDMA i „bromazepamom“, ali njena majka Nataša ne veruje u to jer, kako je objasnila, njena ćerka nije koristila narkotike. U potresnoj ispovesti za Nataša je progovorila o agoniji kroz koju prolazi.

NIJE BILA NARKOMANKA

Takođe, hrana koja se nalazila pored nje nije poslata na analizu, a jedna čaša iz Kristininog stana je nestala. Vrlo dobro sam poznavala svoje dete, Kika nije bila sposobna da se ubije. Nikada ne ulepšavam istinu, meni nju ništa ne može da vrati. Mnogi su me čak osudili što sam javno rekla da znam da je Kika probala travu, ali to je istina! Isto tako kao što to znam, znam i da nije bila narkomanka, da se nije predozirala. Kika je morala da popije skoro litar vode da bi progutala jednu tabletu. Mene neko hoće da uveri da je ona mešala tablete i sve to popila, a u stanu nigde vode nije bilo. Pa ona to ne bi mogla da proguta, ugušila bi se - objašnjavala nam je Nataša, i istakla da je njena ćerka bila psihički jaka osoba. Kada je prolazila kroz sajber nasilje, Kristina je imala samo 19 godina. Da je labilna, suicidna, ona bi tada oduzela sebi život. Nije ni pomišljala na to! Zato mi je smetalo što su mnogi krivili Baku Praseta za njenu smrt. Neću da lažem i krivim nekoga ko nema veze sa tim. Oni su se pomirili! On jeste tada vršio nasilje nad Kikom, svađali su se i vređali, ali prošlo je dve godine od tada. Ne mogu biti nefer i govoriti neistinu - zaključila je Nataša za Alo!.