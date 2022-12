TENZIJA NA VRHUNCU! Anastasija htela da se pomiri s Gudeljevom majkom, ali ona neće ni da čuje! Ovo su detalji PORODIČNE AGONIJE!

Nema naznaka za primirje!

Prašina koja se podigla nakon što je objavljeno da Anastasija Ražnatović nije u dobrom odnosu s porodicom svog dečka Nemanje Gudelja, mamom Oliverom i sestrom Vanjom, i dalje se ne spušta. Štaviše, isplivavaju novi detalji.

Kako domaći mediji saznaju, pevačica je želela da se pomiri i pokazala je dobru volju, ali Nemanjina majka neće ni da čuje za to. Tenzija i dalje vlada među njima i pitanje je da li će uspeti da zakopaju ratne sekire.

Nemanji nije nimalo lako. Rastrzan je na dve strane. S jedne voli porodicu, a s druge devojku. Niko nije želeo da dođe do ovog sukoba, ali eto, desilo se. Anastasija je zaista pokazala interesovanje da se reši problem i da ponovo sve bude kao na početku, ali Gudeljeva porodica, konkretno majka Olivera, nije pokazala dobru volju. Videćemo šta će se dešavati u budućnosti, njih dvoje su sad u Španiji, odlično funkcionišu i trude se da se fokusiraju na njihov odnos i obaveze koje on ima prema sportu - priča naš sagovornik.

Da je puklo između Olivere i Vanje s jedne i Anastasije s druge strane šuškalo se nakon što su Gudeljeve majka i sestra otpratile njegovu devojku sa Instagrama.

Izvori su tvrdili da je do svađe došlo jer je Olivera želela previše da se petlja u sinovljev život, a ćerka ju je u tome podržala, dok je drugi sin Dragi ostao neutralan. On u ovaj sukob ne želi da se meša, i dalje prati Anastasiju na Instagramu i s njom održava kontakt. Anastasija nije dozvoljavala da se bilo ko meša u njihove planove, što je Oliveru i Vanju iznerviralo jer su one te koje su odlučivale gde će porodica Gudelj provoditi slobodno vreme.

Da je zaista poletelo perje, potvrđeno je u Kataru, kada su Gudeljeve i Ražnatovićka izbegavale bliski susret, a čak su tokom utakmica sedele na različitim stranama na stadionu, o čemu je Kurir nedavno pisao. Tamo se ni srele nisu, a dobro upućeni tvrde da Olivera i Vanja snajku ne žele da vide. One su insistirale na tome da im karte za mečeve budu odvojene. Anastasija se pre neki dan oglasila na Instagramu, tvrdeći da je sve neistina, ali zato nijednog trenutka našem listu nije dala odgovor kada smo kontaktirali sa njenim PR timom u vezi sa izjavom povodom nesuglasica u porodici. Ona pokušava da se strasti smire i da se priča dalje ne produbljuje.

Autor: Pink.rs