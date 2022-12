Izneo sve detalje sukoba sa nekadašnjim saradnicima.

Nakon što je frontmen grupe „Generacija 5“ Dragan Ilić Ilke sudskim putem zabranio Đorđu Davidu da javno izvodi pesme čuvenog sastava, popularni roker se oglasio i za medije otkrio svoju stranu priče.

Iako je sinonim za „Generaciju 5“ decenijama bio upravo Đorđe, roker je izgubio sudski spor od bivšeg benda, te više ne želi da ćuti, pa je do detalja izneo svoj stav po pitanju bivših kolega i otkrio šta je dovelo do sukoba između njih.

Ni do kakvog sukoba nije došlo, oni su shvatili da su napravili kardinalnu grešku time što su mi se zahvalili na saradnji. Njihove pesme pevaju raznorazni bendovi po klubovima širom Srbije i oni nemaju problem sa tim. Oni imaju problem samo zato što ja te pesme pevam, a vi razmislite zašto im to smeta - rekao je David, pa je otkrio na koji način je došlo do razlaza benda.

- Ljudi misle da sam ja izašao iz benda, a nisam. Ljudi su se meni zahvalili na saradnji i pokušavali su posle toga na raznorazne načine da odrade priču sa drugim pevačima, ali očigledno im to nije polazilo za rukom. Kada su shvatili da su se zeznuli, onda su napravili to što su napravili. To je potvrda njihove nemoći i nesigurnosti, potvrda njihove loše odluke koju su napravili i sve što su posle radili, nije imalo odjek kakav je imao dok sam ja bio pevač u tom bendu - istakao je Đorđe i nastavio:

Ljudi i dan danas misle da sam ja član ‘Generacije 5’. Evo da sada srušimo tu priču, ljudi moraju znati da ja nisam više pevač te grupe još od 2001. godine i to zahvaljujući njihovoj odluci. To je jako važno da se zna iz prostog razloga da ljudi ne misle da sam ja to uradio - rekao je roker i dodao da više ne može da ostane imun na postupke bivših kolega, iako je problem nastao odavno.

- Problem je prvi put nastao kada su novinari napisali Đorđe David i ‘Generacija 5’, sećam se da je gitarista benda Dragan Jovanović Krle pravio ozbiljne probleme tim novinarima, da ih je zvao telefonom, da je izgovarao grozne rečenice tim ljudima, a meni je branio da se pojavim bilo gde na televiziji u to vreme. Naravno da je on neko koga nije ozbiljno shvatao i on je neko ko nije mogao nešto da zabrani - rekao je za medije i nastavio:

Ja sam svoj posao u tom bendu radio do koske, a najveća moja greška u životu je što sam tim ljudima verovao, isto kao što sam verovao rođenoj majci. Voleo sam ih i verovao sam im, mislio sam da su to ljudi koji su dobronamerni i da imaju jako dobar stav prema muzici i da vole muziku, ali ne, oni vole sebe to su inače ljudi koji nikada ni za jednog kolegu iz bilo kog benda nisu rekli nijednu lepu reč. Vozili smo se devet godina kombijem, pravili su takve šale na račun drugih bendova da je to užas, ispašću čovek pa neću imenovati te bendove i ljude jer su oni i dan dans aktuelni - nastavio je Đorđe.

Roker nije mogao, a da se ne dotakne razloga zbog čega sve ovo priča.

A zašto sve ovo pričam, zato što su loši ljudi. Sve ovo pokazuje njihovu nemoć, pokazuje koliko su oni loši ljudi i treba da ih bude sramota, jer sam im dao najbolje godine svog života. Posle mene se sa tim bendom ništa nije dogodilo. Jedna od stvari koju bih favorizovao je Dejan Najdanović Najda koji je bio u jednom trenutku pevač tog benda, mislim da on apsolutno pripada celoj toj priči, a kako su se rastali, kako su sa tim pevačem završili celu priču, to nije ljudski - ispričao je David, pa se ponovo dotakao nekadašnjih kolega.

Morao da se dotakne i nekadašnjih kolega Dragan Jovanović i Dragan Ilić imaju ozbiljan problem sujete, kada su pevači u pitanju. Loš odnos su imali i prema Goranu Miloševiću i prema meni i prema malom Panjku i prema Najdi. Neka im je Bog u pomoći, nebo je najbolji sudija. To je ono što mogu da kažem o njima kao o ljudima i kao članovima benda kome sam nekada pripadao. Zbog velike sujete koju su osećali, sklonili su mene iz benda i beskrajno im hvala, da to nisu uradili ja nikada ne bi imao bend čiji sam član sada, gde su Tomi, Đole i Džela, to je najbolji bend sa kojim sam ja radio i to je poslednji bend sa kojim ću ja raditi. Ovo što mi se sada dešava sa ljudima sa kojima sam u bendu je bajka, jer sam ja taj koji organizuje sve i ja se trudim da sve ono što su meni radili u „Generaciji 5“ se ne dešava u mom novom bendu - rekao je roker.

Ovom prilikom, on se prisetio i suđenja, kao i neprijatnih situacija koje je doživeo sa njima.

Sudski proces je trajao 6 godina i sećam se kada je bilo suočenje na sudu sa Draganom Ilićem i Draganom Jovanovićem, sudija je bio invalid, po tome ću ga pamtiti jer je sa mnom razgovarao kao da sam najveći uličar na svetu. Kada sam poželeo da pozovem svedoke da dođu i potvrde da su određeni tekstovi i aranžmani moje delo, zapravo da sam bio su kompozitor, su tekstopisac za numeru „Najači opstaju“, taj čovek je sa mnom pričao na tako neprimeren način. Ja sam ostao u šoku, što mi daje za pravo da je neko od njih dvojce bio privatno dobar sa sudijom i to pre nego što je presuda doneta. Ja im stvarno želim sve najbolje, ali što dalje od mene. Sa njima verujte mi ne bih ni kafu popio jer su toliko loši ljudi - ispričao je.

Nelagodne situacije prate ga već 21 godinu i tvrdi da još uvek nije svestan svih tih događaja koji su mu bili priređeni.

- Trudili su se da mi zatvore svuda vrata kako ne bih pevao i svirao i to su pouzdane informacije koje sam ja dobijao od raznih organizatora. Zvali su me i pitali o čemu se radi, da li sam ja uradio nešto loše tim ljudima pa me toliko mrze jer toliko ružnih stvari govore o meni. Gde god da su mogli oni su pokušavali da me zaustave da ne bi radio. Nije mi jasno zašto to sada rade, ja ih nisam pominjao ni u jednom segmentu svog života i nije mi jasno zašto me čačkaju. Očigledno pokušavaju da osujete moje nastupe, ali neka se ne sekiraju jer ne može da im pođe za rukom - poručio je David i nastavio:

Budu li pokušali da zaustave moje muziciranje i pravljenje koncerata mislim da im je to jako loša polazna osnova, a ukoliko budem čuo da se te stvari dešavaju, biću prinuđen da ću doći u novine i te nekakve stvari i činjenice baciti na videlo. Ne znam šta pokušavaju da učine. Jeste izgubio sam sudski spor ali rekao sam postoje pesme koji oni nisu pisali a koji su njihovi najveći hitovi tako da ću to da pevam, ali kako je moguće da svi bendovi koji sviraju po klubovima i pevaju njihove pesme to im ne smeta a baš ja kada pevam te pesme njima smeta - nastavio je David.

Vrlo uznemiren zbog celokupne situacije u kojoj se našao Đorđe David ističe da će ipak sve podneti.

- Iako Dragan Ilić kaže da nemaju ništa lično protiv mene, to je vrlo ličan odnos, ali ja opet kažem, neka im je Bog u pomoći, to je njihova sramota, moja ne - zaključio je Đorđe za medije.

Autor: N.Ž.