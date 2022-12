ZADESILA JU JE VELIKA TRAGEDIJA, A ONDA JE NJENA ĆERKA.. Bolna ispovest Ruške Jakić o trenutku koji je promenio sve!

Ruška Jakić dotakla se tokom jednog svog gostovanja godine u kojoj je shvatila da će biti svoja i optimistična.

Naime, u toj godini Ruška Jakić doživela je sve ono što niko nikome ne želi da poželi i za nju su postojala samo dva puta nakon toga. Mada ona je izabrala onaj pravi.

- Bila je jedna godina u mom životu u kojoj se dogodilo nekoliko stvari. U toj godini umrli su mi otac i majka, ostala sam bez posla, Ana je otišla da studira u Italiju, umrlo mi je moje kuče koje sam obožavala i odjedanput sam otvorila vrata svoje kuće i ostala sama. Skuvala sam lepo sebi kafu i razgovarala sama sa sobom. Postoje 2 puta, jedan je da padneš u depresiju i propadneš, a drugo je da digneš i digla sam se - rekla je Jakić.

Ruška ističe da je najvažnije da upravljamo našim razmišljanjem.

- Depresija je bolest. Postoji način da upravljamo svojim mozgom. Ja sam naučila da moj mozak prima samo lepe informacije, da moje oči vide samo ono što ja hoću i da moje uši čuju samo ono što ja želim. Naša podsvest prima 65.000 informacija dnevno, samo izaberite onu koja vam se najviše sviđa - rekla je Jakić.

Takođe se osvrnula teške trenutke prilikom posete svoje ćerke, ali i priliku od koje je mnogo zaradila.

- U to vreme kada je Ana otišla i kada mi se sve to dogodilo, bilo je to vreme embarga i ratova. Tada sam putovala po 50 sati Fudeksovim autobusom da bi videla svoje dete. To su bili neki dani koji nisu bili toliko lepi. Pošto taj Fudeks ide pored Požarevca, mene su Romi obožavali. Pošto smo prolazili kroz Trst, oni su mi rekli da će me voditi na mesto gde nabavljaju robu. Tada sam se setila da napunim torbu stvarima i otvorim svoj štand na Sajmu - rekla je Ruška.

- Onda su mi moji neprijatelji napravili veliku uslugu. Govorili su da sam opet propala, posle svega onoga sada prodaje stvari na Sajmu. Ustvari oni su meni učinili uslugu jer sam u to vreme zarađivala najviše para - dodala je ona.

Autor: M.K.