Razočarana do koske!

Vest da se Darko Lazić u četvrtak u tajnosti venčao sa svojom devojkom Katarinom u jednoj opštini u Novom Sadu brzo je obišla region. Dok je u javnost isplivalo malo podataka sa same ceremonije koja se održala u prisustvu nekoliko ljudi, ubrzo se saznalo da sklapanju građanskog braka nisu prisustvovali ni Darkova majka Branka, ali ni njegov rođeni brat Dragan.

Ova pevačeva odluka da o venčanju ne obavesti svoju porodicu izazvala je bes i razočarenje kod njegovih najbližih, koji su mu jako zamerili što su za ovo saznali, kao i ostali, iz medija. Ipak, oni, a posebno majka Branka, kao glavnog krivca za sve vide njegovu novopečenu suprugu Katarinu. Darkova majka potvrdila da je i ona u međuvremenu saznala da je njen sin ponovo stao na ludi kamen.

- Čula sam i ja u međuvremenu da se moj Darko oženio. Mene oni nisu zvali, stvarno ne znam zbog čega. To morate da pitate njih dvoje. Oni to najbolje znaju. Nije se ni bratu javio skoro nedelju dana. Šta da vam kažem? On ume da krije takve stvari, a otkad je opet u vezi s Katarinom, zna da mi se ne javi danima. To je verovatno ona tražila od njega da nam ne priča. Naravno da mi je žao što nas nije zvao na taj lep i srećan dan. Ja sam bila čula da su na nekom putu zajedno, ali eto... Imali su sigurno neke važnije ljude od nas koji su prisustvovali venčanju. To je sve što imam da kažem - poručila je razočarana Branka.

Pre nje, koja u početku nije želela ništa da komentariše, te je istakla da se za sve obratimo Darku i da ne zna ništa, za medije se oglasio njegov brat Dragan i rekao da mu je brat lud i da se nisu čuli nedelju dana.

- Darko i ja se nismo čuli više od nedelju dana. On jeste lud, ali ne znam da li je bilo venčanja. Valjda bi mi kao bratu nešto rekao. On i Kaća su na putu, koliko znam, ovde nije dolazio. Mada, kod njih se nikad ne zna! Kad se čujemo, znaću detalje, zasad mi se ne javlja. Nisam se ni s majkom čuo, bar bi ona nešto rekla da zna - istakao je Dragan.

Podsetimo, folkeru je ovo drugi brak po redu, a prethodno je na ludi kamen stao s koleginicom Anom Sević, s kojom ima ćerku. Iako je bio veren s Marinom Gagić, nisu se venčali, a iz njihove ljubavi rodio se sin.

Autor: M.K.