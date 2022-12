SVEKRVA JOJ ZAGORČAVALA ŽIVOT! Ove TAJNE o braku Silvane Armenulić niko nije znao! Njena sestra sve obelodanila!

Javnost je svojevremeno bila ubeđena da su u braku bivšeg teniskog trenera Radmila Armenulića i tragično nastradale pevačice Silvane Armenulić cvetale ruže.

Međutim, prema svedočenju pevačicine sestre Dine, stvari nisu bile baš takve.Legenda narodne muzike Silvana Armenulić tragično je stradala 10. oktobra 1976. godine u saobraćajnoj nesreći. Ona je iza sebe ostavila veliki broj hitova, a dvanaestogodišnja ćerka Gordana i suprug Radmilo tada su preživeli veliki gubitak.

Noć kada je čula da je ostala bez obe sestre, Silvane i Mirjane, Dina Bajraktarević Nikolić, večno će pamtiti. Njen vrisak je odzvanjao Karaburmom, gde je tada živela. I danas, posle više od 40 godina, sa tugom i drhtavim glasom priča o sestri Silvani, koja je ostavila neizbrisiv trag u domaćoj muzici.

- Bile smo mnogo povezane, Mirjana, Silvana i ja. Posebno poslednjih dana, bile smo nerazdvojne. Silvana je bila podnela papire za razvod braka. Imala je jako loš brak sa Radmilom. Počela je da se zabavlja sa sportskim komentatorom Markom Markovićem. Bili su zaljubljeni jedno u drugo. Trebalo je da se desi još jedno, treće, ročište da se razvede od Radmila, ali zla sudbina je to sprečila. Ona je bila sasvim druga osoba kada je sa nama sestrama, familijom, nego kakva je kada se pojavi pred publikom - počinje svoju priču sestra Silvane Armenulić, Dina Bajraktarević Nikolić, koja već godinama živi u Danskoj.

Silvana je često kroz pesmu znala da otpeva šta joj se dešava u životu. Kako su njoj bliski ljudi umeli da kažu, emocije su krasile njenu dušu koju je čistila suzama.

- Bila je mnogo emotivna, prisnija, otvorenija sa nama, sestrama. Pričala nam je svoje želje, ono šta oseća... Jedna drugoj smo bile sve. Znale smo sve ono što proživljava jedna od nas. Iako sam od nje mlađa 14 godina, znala sam. Pričala mi je. Nas je bilo trinaestoro u familiji - govori Dina, koja priznaje da je Silvana dosta propatila u braku sa Radmilom Armenulićem.

- Njena svekrva nikada nije htela da je prihvati. Kada su dobili ćerku, Silvana se i dalje bavila pevanjem, nikada nije htela da napusti karijeru, da bude kod kuće. Zato je zamolila svekrvu da joj čuva ćerku i za to joj plaćala 600 hiljada dinara svakog meseca, da ima za hranu, troškove za Gordanu. Celu kuću je Silvana renovirala, nameštaj je menjala - kaže Dina, koja ne može da podnese javna Radmilova obraćanja u kojima je govorio da je on kupio stan gde je živeo sa Silvanom jer, napominje pevačicina sestra, sve to je - čista laž.

Ono što Silvaninu sestru posebno pogađa jeste da je, kako tvrdi, Radmilo varao njenu sestru pre nego što je Silvana odlučila da preda papire za razvod.

- Radmilo se zabavljao sa Mirom Peić dok je Silvana bila živa. On je četiri godine već bio sa njom. U Domu sindikata smo bile sestra Mirjana i ja na koncertu i Radmilo se pojavljuje sa Mirom Peić. On se toliko uplašio kada smo ga uhvatili... I gledamo ga tako moja sestra i ja kako ide zagrljen sa njom kao da je sve normalno - kaže Dina i nastavlja:

- Čim je kupila stan, ona je htela da se razvede od Radmila. Podnela je papire. Međutim, sestra Mirjana je došla i pitala je kakvi su to papiri, na šta je Silvana rekla: “Za razvod. Samo se čeka da ih Radmilo potpiše i da se sporazumno razvodimo”. Kaže sestra Mira: “Daj da ih vidim”. Uzela ih i pocepala. Nije joj dala da se razvede, govorila joj da ne radi to zbog Gordane. Silvana je pre smrti još jednom podnela papire i bila bi razvedena pre nego što je poginula - otkriva Dina, koja kaže da je Marko Marković bio Silvanina velika ljubav.

- Nije bilo ljubavi više sa Radmilom. Bila je jako, jako nesrećna sa njim - naglašava ona.

Iako joj je brak bio turbulentan, iz te zajednice rodila se njena najveća ljubav, ćerka Gordana. Te dane radosti obojili su dom Armenulića, a Silvana postala najsretnija žena na svetu.

- Ona je obožavala Gordanu. Kada je Silvana kupila svoj stan, jednu sobu je opremila za Gordanu. Sve što je tada bilo najmodernije uzela je za nju, ručni rad. Kada ju je dovela, pokazala i rekla: “Gordana, ovo je tvoja soba, hoćeš da živiš ovde sa mnom?", ona je odgovorila da joj ne pada na pamet, ali nije kriva Gordana, kriva je Silvanina svekrva. Kada je rat nastupio u Bosni, a moja mama došla, nazvali smo Gordanu da dođe da je vidi, na šta je ona rekla: “Ja bih došla, ali moji ne daju, ne dozvoljavaju”- prisetila se Dina, naglasivši da je za razliku od Silvanine svekrve, svekar bio divan čovek koji ju je voleo.

Silvana, kako napominje Dina, emocije nije znala da krije pred sestrama.

Mnogo puta je znala da zaplače kada smo same, kada nikog drugog nema. Govorila je: “Šta će mi sve ovo kada sam na sceni, vidim svi me žele, aplaudiraju, a kada sednem u auto, ja sam sama. Idem kući i tamo sam sama”. Znala je kada dođe sa koncerta tužna, zove nas. Mira i ja uzmemo taksi i dođemo da budemo sa njom. Znale smo da osvanemo pričajući, da je tešimo - kaže Dina.

Činjenica je da su se njenoj lepoti divili svi, ali njeno srce je posle Radmila osvojio samo Marko.

- Bilo je mnogo njih koji su bili zaljubljeni u nju. Želeli je. Nezgodno je da iznosim njihova imena, ali je bilo tu političara, glumaca, pevača. Htela je da sačuva brak, da ga spase. Međutim, to se nije moglo spasiti. Radmilo je čak išao sa jednom iz Pošte, koju je Silvana pretukla. Radila je na inostranim vezama. S kim bi god iz inostranstva bi Silvana pričala, ona bi tu vezu spajala sa Radmilom kako bi slušao razgovor. To je Silvana doznala. Pretuče je i slomi joj jedan prišljen. Silvanu su tada osudili na osam meseci uslovne kazne, a ova dobije otkaz - otkriva Dina.

Momenat kada su Dini javili da su joj sestre poginule, duboko su urezane u sećanje. Znala je noćima da se budi sanjajući Silvanu i Mirjanu.

- Taj osećaj nikada u životu ne mogu da zaboravim. Pre nego što sam čula da su one poginule, nazvao me Boki Milošević da me pita šta radim. Rekla sam mu da čekam da se Mira vrati pošto sam sa njom živela u stanu na Karaburmi. “Čekam da je Silvana doveze”. Pošto je ukapirao da ne znam, rekao je: “Okej, aj ćao”. Posle njega me je zvao Hoki i isto mu ponovim... Međutim, posle 15-20 minuta zove me brat iz Doboja i s druge strane slušalice čujem vrisak. Pitam: „Šta se desilo, šta vam je?“ Brat mi kaže: “Ti nisi čula!? “Šta?”, a on mi kaže: "Da su Silvana i Mira poginule". Samo sam vrisnula. Celu zgradu sam probudila jer je to bilo negde posle ponoći. Svi su dotrčali. Kada su čuli, to je bio šok. Inače, ja sam trebala da idem sa njima u Požarevac, ali sam ostala da gledam film “Let iznad kukavičjeg gnezda”. Non-stop sam išla sa njima. Eto, izbegla sam smrt. Inače, pre nego što će krenuti njih dve, Mira se vratila sa drugog na naš treći sprat gde smo živele da me poljubi. Posle mi je to prošlo kroz glavu, kao da je osetila nešto. Izljubi me je kao nikad pre toga. Sećam se da me je u jednom trenutku te noći stomak toliko zaboleo da je komšinica koja je tada bila u stanu pored mene, htela da zove Hitnu. Grčevi su bili jaki. Kasnije sam saznala da su u to vreme one imale udes - pričala je Dina i rekla da se porodica nikada nije oporavila od tog gubitka.

- Mama je umrla i nikada njihovu smrt nije prebolela. Mama se radovala kada čuje njih dve na TV-u. Puštala je njihove pesme. Često i mi sada kući pustimo video-zapise, moji sinovi posebno. Oni vole i svaku njenu pesmu znaju, a mene najviše gane “Zaplakaće stara majka”. Silvana je tražila delić sebe u svakoj pesmi. Nije mogla da otpeva dušom ono što ne oseća. U svemu je išla srcem - kaže Dina, pa otkriva da su je zbog neverovatne sličnosti često mešali sa sestrom.

- Ličimo ona i ja. Kada sam pevala, pa se pojavim na pozornici, svi mi aplaudiraju po 15 minuta. Pronalazili su nju u meni. Nema grada u Jugoslaviji koji je nije žalio, koji nije tugovao za Silvanom - zaključuje ona.

Autor: M.K.