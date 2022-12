OTELI JOJ 5.000 EVRA IZ RUKU! Ljupka Stević progovorila o incidentu na nastupu, pa se setila RODITELJA!

Progovorila i o prijateljstvima na estradi!

Pevačica Ljupka Stević pre dve godine raskinula je sa dečkom generalom Dragišom Simićem, kome je zbog ljubomore razbila dva automobila. Ovaj skandal tada je preplavio medije, a ona sada tvrdi da nije želela da karijeru gradi na takvim ispadima. Pevačica od tada nije imala partnera, ali je ipak iskreno rekla da voli muškarce u uniformi, a prisetila se i veselja na kom su joj oteli 5000 evra iz ruku.

- Na jednoj velikoj svadbi u Torinu smo uzeli oko 150.000 bakšiša. Kapiram da se pevači hvale bakšišom na sve strane, ali ja to ne radim. Uzela sam ovu sumu s bendom, ali nismo od toga videli ništa! Doživela sam da, dok pevam pesmu, u jednoj ruci držim 5.000 evra i u tom trenutku prođu klinci i otmu mi sve i odnesu napolje. Ko zna koliko su para odneli tada. Bila sam na veselju s pokojnim Šabanom, Snežanom Đurišić i Darkom Lazićem. Bilo je dosta pevača, a dok se svi isplate, šta ostane na kraju? To su mnogo manje sume - prisetila se Ljupka i poručila da je oduvek imala podršku najbližih da krene putem estrade.

- Moji roditelji nisu hteli da se mučim i radim samo u svom kraju veselja, kao lokalna pevačica. Hteli su više za mene i, naravno, da su bili ponosni na to što sam želela da budem popularna mnogo šire. Išla sam ka tome da manje radim, a da dobro zarađujem. Ocu sam brojala pare kad se vrati sa svirke. Ostavio je štos para u sobi, ja uđem i brojim sve, prebacujem u marke da vidim koliko je zaradio - rekla je pevačica koja tvrdi da se ne druži s mnogo ljudi s estrade jer gleda isključivo svoja posla.

- Ne družim se mnogo s ljudima s estrade jer me ne zanima šta se u njihovim životima dešava. Vodim sasvim drugačiji život u odnosu na mnoge koji su javne ličnosti. Postoji nekoliko osoba, nekoliko pevača, s kojima sam bliska i to je sve. Cela estrada je puna budaletina. Mnogo je ludaka i to je istina. Više me nerviraju muškarci na estradi, ali i kod mene privatno koji su mi bliski jer se nekad duže sređuju od žena - poručila je ona i istakla da bi se rado bavila politikom u slučaju da se u njoj probudi želja da postane narodna poslanica:

- Udvarali su mi se sportisti, ali niko nije uspeo da me osvoji. Bolje ipak da se udvaraju oni, nego neki alkoholičari. Političku scenu Srbije i te kako poštujem, rado im pevam i imam dosta prijatelja među političarima. Družim se i sa ženama u politici, tako da tu nema previše udvaranja, samo prijateljstvo. Naravno, mislim da bih se super snašla kao narodna poslanica. Borila bih se za razna ljudska prava i mislim da je to super posao.

Autor: M.K.