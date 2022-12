'POVREDILA ME JE LIČNO...' Kija OVAKO reagovala na Slobino druženje sa Milicom Pavlović, pa se dotakla i prekida prijateljstva s Milanom Miloševićem! Prošla kroz TEŽAK period!

Sve joj se skupilo u prethodnih nekoliko meseci, a evo ko je bio uz nju sve vreme!

Tokom gostovanja u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' Kija Kockar prokomentarisala je fotografiju svoje nekadašnje prijateljice, pevačice Milice Pavlović i bivšeg supruga, pevača Slobe Radanovića.

Kija se najpre dotakla odnosa sa Milicom Pavlović, sa kojom je ranije prekinula kontakt, a sad je otkrila i zbog čega.

- Znam o šta mislim i govorim, videla sam neku izjavu u novinama. Povredila me je nešto lično, davno je to bilo - rekla j Kija, pa prokomentarisala Miličinu i Slobinu sliku.

- Zbog čega bi to meni bio udarac? Ne razumem. Neka se svako slika sa kim hoće. Nisam videla sliku uopšte. S obzirom na to da znam kakve su reči bile Milice Pavlović i negodovanje što smo Slobodan i ja pevači zajedno pesmu ''Shallow'' od Lejdi Gage kod Amidžića, to više govori o njoj nego o meni - kaže Kockareva, a onda je progovorila o svojim pravim prijateljima, ali i prekidu prijateljstva sa voditeljem Milanom Miloševićem.

- Ja imam svoje prave prijatelje, mnogi su želeli iz neke koristi da budu sa mnom dobri. Katarina Živković je neko ko je meni zaista prijatelj, kada su javne ličnosti u pitanju. Ja sam se razišla i sa Milanom Miloševićem, ali tu nema zle krvi... Mi smo sada dobri, poslao mi je baš poruku pre emisije. Milica je imala vrlo uspešan album, nemam problem da kažem to. Sve to pada u vodu što se pisalo. U poslednjih nekoliko meseci kad mi je bilo najteže, ti pravi prijatelji bili su zaista uz mene. Zaista su mi pomogli, imala sam neke smrtne slučajeve, neke probleme sa saradnicima... - poručla je Kija.

Autor: M.K.