ISPLIVALA FOTOGRAFIJA SA VENČANJA ANDRIJE MILOŠEVIĆA! Glumac nasmejan pozira u svečanom odelu sa ruzmarinom, a mlada će vam ODUZETI DAH!

Blistaju!

Dugo već javnost očekuje da u novinama i na portalima pročita vest "Oženio se Andrija Milošević". Mada su glumac i njegova izabranica Aleksandra Tomić svojevremeno govorili su da venčanje nije nešto ka čemu teže i da potpisan papir pred matičarem nije merilo njihove ljubavi, svi su verovali da će se zaljubljeni par jednoga dana na taj korak ipak odlučiti. Posebne nade na tu temu rodile su se pošto je Aleksandra na svet donela Andrijinog i njenog mezimca Relju, ali nažalost, glumac i glumica ostali su pri svom stavu da ozvaničenje veze preskoče.

Ne čudi onda što je najnovija fotografija komičara u svečanom odelu i s ruzmarinom zakačenim za rever potpuno zbunila javnost. Na svega par sekundi u mislima brojne publike rodila su se nadanja da se on ipak odlučio na ženidbu, ali sve je u vodu palo nakon što se kraj dramskog umetnika pojavila lepa brineta u venčanici. Svi su naravno očekivali Aleksandru, a druga žena kraj Andrije nagoveštavala je samo to da se radi o snimanju filma ili serije te da se zbog toga on tako obukao.

U potpisu slike stajalo je da je reč o novom projektu, što je dodatno objasnilo Andrijino odevanje, a malo je reći da su svi nestrpljivi da pogledaju na čemu je to on radio proteklih meseci. Vest kojoj u naslovu stoji " Oženio se Andrija Milošević" po svemu sudeći još dugo neće biti objavljena, a ko zna možda nas umetnik i njegova emotivna partnerka i iznenade. Za sada se od njih dvoje mogu čuti samo radosne vesti po pitanju poslovnih uspeha.

Autor: Pink.rs