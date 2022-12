Otvorio dušu o temi koja intrigira javnost!

Nakon što je pevačica i zvezda rijalitija ''Zadruga'' Kija Kockar u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila o prekidu prijateljstva sa voditeljem TV Pink Milanom Miloševićem i o njihovom trenutnom odnosu, mi smo kontaktirali i njega, kako bismo čuli i drugu stranu priču.

Naime, kako je Milan istakao za Pink.rs, među njima nikad nije bilo zle krvi, a voditelj rijaliti programa Zadruga otkrio je i razloge za prekid prijateljstva, ali i na koji način su odnovili odnos i kakav dogovor imaju.

- Kijin i moj prekid prijateljstva je bio lične prirode. Nismo mi zaratili zbog posla, niti bilo šta slično. Nisam nikad osporavao njen rad, niti bilo šta. Mi smo imali privatno nekih nesuglasica i to je to. Posvađali smo se privatno, potpuno nebulozno. Mi smo se onda pomirili potpuno spontano, počeli smo da se kuckamo, dopisujemo, komentarišemo neku temu... Onda je ona mene ponovo zapratila na Instagramu, i ja nju i tako je to krenulo. Uglavnom, nikad nije bilo zle krvi među nama, Kija je meni baš draga i volim da se sa njom dopisujem i ćaskam na razne teme. Mi se ne viđamo trenutno, ali to ne znači da nećemo, ići ćemo u neki provod uskoro, dogovorili smo se - poručio je Milan Milošević za Pink.rs.

