'TAKAV JE I VAN RIJALITIJA' Ivanova majka za Pink.rs prokomentarisala njegov žestok sukob sa Carem, a evo šta mu NAJVIŠE ZAMERA!

Ponosni su!

Ivan Dragić se od početka Zadruge 6 pokazao kao osoba koja ne preza od toga da iskaže svoje mišljenje i zbog toga često ulazi u sukobe u Beloj kući, ali većina zadrugara baš to ceni kod njega.

Najveći sukob je imao sa Filipom Carem pa je čak i obezbeđenje moralo da reaguje kako bi ih razdvojilo. Tip povodom smo stupili u kontakt sa Ivanovom majkom kako bi nam prokomentarisla njegovo učešće u rijalitiju i sam sukob ova dva zadrugara.

- Što se Ivanovog učešća tiče, za sada smo u potpunosti zadovoljni. Uzevši u obzir da je ovo njegovo prvo učešće u rijalitiju, mišljenja smo da je do sada pokazao dosta toga kvalitetnog pa čak i u takvim uslovima koje rijaliti kreira. Prateći rijaliti do sada mogla bih samo potvrditi ono što su videli i zadrugari i gledaoci, a to je da Ivan ima svoj stav i mišljenje i ne ustručava se da ga iznese veoma jasno i direktno, takav je i u privatnom životu, izvan rijalitija. Posebno me raduje da uz sve okolnosti koje rijaliti koncept nameće, tu pre svega mislim na različite psihološke profile koji su učesnici, Ivan uspeva da u većini slučajeva odgovori na jedan civilizovan i vaspitan način. Poznajući Ivana verujem da će do kraja svog učešća ostati takav, dosledan svom misljenju sa jasnim stavom, i svakom učesniku po potrebi odgovoriti kako treba i kako zaslužuje - rekla je Slavka.

Slavka je potom otkrila kako gleda na njegov sukob sa Filipom Carem:

Ivan je prosto kao i uvek izneo svoj stav i mišljenje, nakon čega su njih dvojica imali raspravu koju su na kraju, ja mislim rešili veoma korektno za sada - zaključila je Ivanova majka.

Autor: N.B.