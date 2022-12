'DAJ MI RUKU' Zvezdan i Anđela sve bliži i bliži, odlučili da vežbaju za sudbinske lisice: VOLEO BIH DA ME VEŽU SA TOBOM! (VIDEO)

Slatko!

Zvezdan Slavnić pričao je sa Markom Markovićem o treningu tokom sudbinskih lisica, a zatim su on i Anđela Đuričić odšli do zaključka da bi voleli da ih vežu zajedno. Na krevetu su simulirali kako će on vežbati ako mu ona bude visila za vratom, kao i kako će se ona šminkati.

I ona se šminka, dodao bih joj šta ću, ali ne bih mogao sedam dana da ne treniram - rekao je zevzdan Marku.

Moramo da vežbamo pre nego što počne, da odradimo jednu seriju - rekao je Zvezdan.

Ajde sad je Anđela - rekla je Anđela.

Daj mi ruku, ovako ćemo... Imam 46 godina i voleo bih da me ne spoje, ali ako me spoje, neka me spoje sa tobom - rekao je Zvezdan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: M. M.