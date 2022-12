OVO SU PRELEPE UNUKE ĐORĐA MARJANOVIĆA: Jedna je poznata influenserka, a druga zanosna misica! (FOTO)

Prelepe!

Legenda jugoslovenske muzike Đorđe Marjanović napustio nas je prošlog maja, u 89. godini. Iza njega su ostali brojni hitovi koji se i danas mogu čuti na radio stanicama, slava koju teško da će neko nadmašiti, kao i uspomene koje brižljivo čuvaju članovi njegove porodice.

Ćerka Nevena, koja je u braku sa nekadašnjim košarkašem Branislavom Prelevićem, podarila je „milordu“ dve unuke, Anu i Teu. Obe su odrasle i školovale se u inostranstvu, a danas imaju uspešnu karijeru.

Ana Prelević studirala je novinarstvo u Londonu i već 12 godina zaposlena je na jednoj televiziji Grčkoj. TV Show, koji je prošle godine radila sa najpoznatijim grčkim voditeljem Kristosom Ferentisom, oborio je rekord gledanosti.

Ana je 2010. bila mis Grčke i od tada sarađuje sa vodećim dizajnerima te zemlje, čije kreacije nosi na revijama. Osim toga odlično je pozicionirana u svetu influensera, pa je postala zaštitno lice brojnih svetskih kompanija.

Njena sestra Tea takođe se školovala u Londonu, gde je završila studije ekonomije. Osam godina je radila kao menadžer za komunikacije u modnoj kući Burberry, a baš kao i Ana influenser je za poznate kompanije.

Đorđe Marjanović, koji je bio miljenik publike u Rusiji, jednom prilikom je ispričao da su i njegove unuke, mnogo godina kasnije, osetile odjek njegove popularnosti.

Kada su Ana i Tea bile na pripremama u Sankt Peterburgu sa grčkom reprezentacijom, iznenada im se promenio tretman. Razlog je bila fotografija koju su uvek nosile, a na kojoj su bili njihovi babuška i deduška. Trener ju je video u svlačionici i pitao da li je to zaista Đorđe Marjanović i zašto one nose njegovu sliku. Na odgovor da je to njihov deka dobile su specijalne privilegije, rad sa najboljim trenerima i koreografima, poznanstva sa zvezdama leda: Pluščenkom, Marijom Petrovom i Aleksandrom Tihonovim.

Autor: Pink.rs