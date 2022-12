Nisu mogli da se suzdrže!

Sinoć je na velelepnom imanju Zadruge održana neverovatna žurka na kojoj je nastupao Miša Laguna koji je žurku doveo do usijanja, ali ono što je obeležilo noć mnogi su priželjkivali.

Međutim pre same žurke, Veliki šef je posao pismo zadrugarima u kojem je najavio početak nedeljnog zadatka " Sudbinske lisice ". Pismo je pročitala ovonedeljni vođa Zorica Marković:

Dragi zadrugari, zadatak “SUDBINSKE LISICE” zvanicno je poceo. Verujemo da gledaoci kao i svi vi sa nestrpljenjem čekaju da vide šta će se dalje dešavati i šta će parovi koje su oni odabrali zapravo morati da rade. Parovima sigurno neće biti lako, ali ukoliko budu mudri i snalažljivi i ako budu poštovali pravila specijalnog zadatka na kraju svima može biti lepo. Vazno je da tokom celog zadatka imate na umu da se parovi nece boriti samo za sebe vec je pred njima visi cilj, pred njima je ukoliko budu uspesni velika nagrada za ceo kolektiv. Parovi će se odmah nakon čitanja ovog pisma vezati sudbinskim lisicama. I ne smeju se odvezivati niti razdvajati sve do kraja zadatka, osim kad se kupaju i idu u toalet. Sve što budu radili tokom zadatka i zarad ispunjenja zadatka radiće vezani lisicama. Dakle, parovi koje su gledaoci odabrali će biti nerazdvojni tokom celog zadatka. Napominjemo da parovi ne smeju biti odvezani i otključani nikada osim u navedenim slučajevima i da čim jedan od njih dvoje izadje iz kupatila istog momenta moraju biti ponovo vezani. Verujemo da vam je jasno, ali da naglasimo da parovi moraju spavati jedni pored drugih jer je to jedini nacin da budu vezani I tokom spavanja. VEZITE SE SUDBINSKIM LISICAMA ODMAH NAKON CITANJA OVOG PISMA! Pozdrav, Veliki šef.

Nakon toga u Belu kuću je stiglo još jedno pismo koje je najavilo početak žurke :

Dragi zadrugari, večeras će u vašem gradu biti organizovana žurka i šaljemo vam novac za večerašnji provod. Vođa će odlučiti ko će dobiti 100, 200 i 300 dinara. Niko ne može napustiti sastanak dok se ne podeli sav novac. Na žurci će biti i hrane i pića, ali hranu je zabranjeno iznositi. Podsećamo parove koji su vezani da se ne razdvajaju. Pozdrav, Veliki šef.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola čim su se spojili lisicama su otišli u kazino i seli za rulet sto, a Nenad Macanović Bebica ih je pratio u stopu te je u jednom momentu krenuo da obasipa Miljanu poljupcima.

Aleksandra Nikolić i Filip Car čim su stigli u kazino rešili su da okušaju sreću za rulet stolom i možda osvoje dodatni novac. Njima je izuzetno prijalo što su vezani lisicama, pa ni on ni ona nisu skidali osmeh sa lica.

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić su oduševljeni zadatkom koji im je Veliki šef dao, pa su se totalno prepustili sudbinskim lisicama. Njih dvoje su uživali maksimalno pa su u nekoliko navrata pevali zajedno, a potom i skovali plan kako će uživati u narednom periodu.

Nakon što su izgubili novac, Miljana i Zola su molili Mariju Kulić da im da pare, a potom se žalili na Bebicu.

Filip Car i Aleksandra Nikolić odlučili su da napuste kazino i odu do toaleta, a onda je usledila neprijatna situjacija na vratima kazina kada su sreli Milicu Veselinović.

Car, Aleks i Miljana i Zola su tražili zadatak od Drveta Mudrosti. Naime, oni su dali predlog da se poljube Car i Aleks i Miljana i Zola, kako bi dobili još novca i piva.

Drvo Mudrosti je odbilo predlog ova dva para, pa im je dao nov zadatak:

Jedan par od vas dva para treba da se sakrije, a drugi da ubedi ostale zadrugare da ste nestali - reklo je Drvo.

Oni su odlučili da to budi Miljana i Zola.

Zvezdan je skrenuo pažnju Anđeli da povede računa o ponašanju jer on neće da trpi njen bezobrazluk, on joj je prebacio jer je par puta bila drčna prema njemu.

Milica Veselinović priznala je Mikici Bojaniću da strahuje da će nešto da se desi između Aleksandre Nikolić i Filipa Cara.

Miljana Kulić i Zola su nakon dogovorenog zadatka se sakrili iza šanka u pabu.

FIlip Car i Aleks Nikolić prišli su Mariji Kulić kako bi počeli sa ispunjenjem zadatka i saopštili joj da nigde nema Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Oni su nakon toga obavestili i Ivana Marinkovića i Zolinu devojku, Anitu Stanojlović.

Iako nisu prošli zadatak, oni su dali nov predlog Drvetu da se poljube što su i uradili.

Nakon poljupca, Aleks Nikolić i Car su čekali Miljanu Kulić i Zolu, a u međuvremenu je Filip napravio ljubonmornu scenu.

Ne možeš tako ići obučena, katastrofa. Ja te pohvalim da se oblačiš normalno i ti opet kao budala - rekao je Car.

Tokom žurke Aleksandra Nikolić i Filip Car su u jednom momentu napustili kazino i otišli do toaleta u hotel "Zadruga". Međutim, oni su tu priliku iskoristili da se poljube na kvarno, a iako su mislili da ih kamera nije snimila i da su uspeli da se sakriju, ipak se čuo momenat kad su se poljubili.

Zola i Miljana su prepričali Mariji Kulić zadatak, a zatim su pričali o njegovim emocijama prema Aniti Stanojlović.

Nenad Macanović Bebica svađao se sa Miljanom Kulić i Lazarom Čolićem Zolom, a Marija Kulić se umešala kako bi smirila situaciju. Naime, Bebici je smetalo što su Miljana i Zola bliski.

U jednom momentu Aleks je pozdravila Filipovog druga Bruna.

Car i Aleksandra nastavili su da razgovaraju ispred hotela "Zadruga", a nakon njegovim sumnji da njoj ne prijaju lisice sa njim, desio se i prvi javni poljubac.

Milica Veselinović saznala je za poljupce Cara i Aleksandre , pa odlučila da se smeje kako niko ne bi primetio koliko joj je teško.

Ona je nakon toga u pušionici je pričala o Filipu i Aleksandri , pa zadrugare uveravala kako su se oni poljubili njoj u inat.

Anita Stanojlovič i Marko Marković uživali su na žurki držeći se za ruke i pevajući stihove "Studirala sam nevolje" dok su Miljana i Zola ispred apartmana obnavljali matematiku i geografiju.

Filip Car i Aleksandra Nikolić počeli su da se svađaju jer su jedno drugom ljubomorisali gde gledaju, pa mu je Aleks prebacila Milicu, te je on njoj prebacio da ona gleda sa strane.

Aleksandra i Car sedeli su u pušionici i pričali sa zadrugarima, a onda se na vratima pojavila i Maja Marinković. Iako ona stalno priča da je Car više ne zanima i da voli samo Bilala Brajlovića, očigledno je htela da dođe i uveri se da li su njih dvoje stvarno ponovo u vezi.

Nakon razgovora sa Lepim Mićom, njih Anita i Marko su se grlili u pabu.

Filip Car pozvao je Marka Petruševića Petrući da otpeva par pesama za njegovu dušu, a onda je počeo da obasipa Aleksandru Nikolić zagrljalija i poljupcima.

Miljana Kulić i Zola su zalegli u njegov krevet, a Bebica im nije dao mira ni sekund. On je preskakao krevete kako bi došao do njih, a u jednom momentu je totalno izrevoltirao Zolu koji ga je prekorio i na kratko oterao iz postelje. Međutim, ni to nije pomoglo te se Macanović stvorio tik iznad njihove glave i doslovno zalegao preko njih.

Filip Car očitao je lekciju Nenadu Macanoviću Bebicu jer se ne ponaša kao muškarac.

Ja kad imam emociju za najmanju sitnicu sam u stanju da se svetim. Ti čoveče sve praštaš, kao neka žena si u menopauzi. Dokle to ide? Graničiš se sa zdravim razumom. TI moraš da u ljubavi, kad voliš da zameraš i da ludiš, a ti drobiš kao neka ptica što drobi u drvo. Muško si, reci joj: "Teraj se u sto p*čki materini". Bebice, kako se ona postavlja prema tebi? - govorio je Car.

Ljubav gde nema raskida, praga toleranicije i zamerki to nije ljubav. Ti se prema njoj ponašaš kao ja prema svom psu... Ceo svet zna da ona voli Zolu. Ona je vezana za tebe, drag si joj - nastavio je Filip.

Anđela i Zvezdan su posle žurke pripremili krevet u kojem će zajedno spavati dok traje zadatak "Sudbinske lisice", a onda legli i bacili se na šaputanje.

Anita Stanojlović i Marko Marković su nakon turbulentne večeri vezani legli u krevet i ispreplitali prste, a potom šaputali jedno drugom na uho.

Anita i Marko su umalo zaspali kad su im u krevet iznenadno stigli Miljana i Bebica. Njih četvoro su se ušuškali u postelju i vodili poduži razgovor koji nije omeo manekena da kao nekad opipa grudi Zoline devojke.

Aleks i Car su spojili dušeke u izolaciji, a potom imali nikada vreliju akciju ispod jorgana. Po pokretima i uzdasima koji su se čuli može da se zaključi da je došlo do žestoka akcije. Aleks je kasnije uzela stvar u svoje ruke, pa se popela na Cara i uživala u s*ksu sa njim.

Zadruga 6 - Car i Aleks se zaigrali ispod jorgana - 14.12.2022. pic.twitter.com/57cV91VB1d — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 14. децембар 2022.

Zadruga 6 - Vrela akcija Cara i Aleks - 14.12.2022. pic.twitter.com/AALjK2V06q — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 14. децембар 2022.

Zadruga 6 - Aleks jedva dolazi do daha ispod jorgan planine sa Carem - 14.12.2022. pic.twitter.com/05URnZ0ZWM — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 14. децембар 2022.

Zadruga 6 - Aleks uzela Cara pod svoje, pa ubacila u petu brzinu - 14.12.2022. pic.twitter.com/3FQK3xOMrG — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 14. децембар 2022.

Sudbinske lisice su napravile opštu pometnju u Beloj kući, a kako li će se zadrugari boriti sa ovim zadatkom, ostaje nam da ispratimo. Zato ostanite uz TV PInk, a sve vesti o najgledanijem rijalitiju čitajte na portalu Pink.rs!

Autor: N.B.