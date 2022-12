'JA TO NE MOGU DA PRIHVATIM' Milica Dabović ne mari za kritike jer prodaje svoje GOLE SNIMKE, a osuđuje devojke koje idu kod plastičara, iako je i sama išla

Bivša košarkašica Milica Dabović i dalje je aktivna na sajtu Only Fans, gde prodaje svoje eksplicitne fotografije i video snimke. Na kritike javnosti se ne osvrće, kaže da je ne dotiču, međutim vrlo glasno kritikuje devojke koje posećuju plastične hirurge, iako je i sama jedna od njih.

- Ne osuđuje me veliki procenat, ljudi koji to čine su malograđani. Neka se ne brinu oni za moje dete, već nek se pretplate po ceni od 15 dolara, pa kad vide kakve su moje fotografije, neka onda pišu. Ljudi nemaju predstavu da ja tamo nisam raširenih nogu, već sam u seksi izdanju, kao što sam oduvek želela - teši se Milica, koja ima opravdanje za svoje aktivnosti na Only Fans-u.

Ja se sama borim za svoje dete, niko mi ne pomaže, poklanja, niti daje. Ja sam odlučila da otvorim profil jer sam imala mnogo komplimenata i govorili su mi da ga otvorim. Prvo nisam znala šta je to. To je pre bilo za sve ljude, tamo su kuvari pokazivali svoje recepte. Ja sam došla tu da pokažem sebe na najlepši mogući način. Htela sam da naplatim svoj izgled, jer to na Instagramu nisam radila - dodala je bila nedavno za "Kurir".

S druge strane, nije ostala bez komentara kada je trebalo da prokomentariše sve češći odlazak današnjih devojaka kod estetskog hirurga. Iako je i sama bila česti konzument njihovih usluga, Milici se ne dopada to što danas sve devojke, kako kaže, izgledaju isto.

Ne volim estetsku hirurgiju, jer danas sve žene izgledaju isto. Kada vidim da rade te velike usne i grudi, ja to ne mogu da prihvatim. Trebalo bi da sve na telu bude srazmerno i da se zna gde je granica. Mislim da nisu svesne da su unakažene i da to ne izgleda lepo. Ni muškarcima to više nije lepo - rekla je jednom prilikom, pa objasnila zašto je ona uradila korekcije.

- Kao mlada uvek sam se "pućila" na slikama, jer sam želela veće usne i to sam i uradila. Tokom karijere su mi lomili zube i arkadu i imala sam mnogo udaraca u nos. Zbog jednog od takvih udaraca, laktom, sam morala da uradim zube. Imala sam 17 godina i sećam se da sam neke zube čak i progutala. Lice je najvažnije sačuvati i idem redovno na masaže i tretmane lica. Volim i mezoterapiju i imam botoks samo na čelu - dodala je tada.

Autor: pink.rs