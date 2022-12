OTKAD JE SOLO, IZGLEDA NIKAD BOLJE! Dejan Dragojević postao ŠMEKER, pokazao čime raspolaže! (FOTO)

Uz pomoć brata Davida doveo je fizicki izgled do savršenstva!

Dejan Dragojević rešio je da život promeni iz korena! Posle raskida sa Aleksandrom Nikolić, koja ga je javno prevarila sa Filipom Carem u "Zadruzi 6", on je odlučio da se posveti treninzima.Još ranije je skinuo suvišne kilograme i počeo da trenira, a reklo bi se da sada intezivni radi na tome Posle pobede u poslednjoj sezoni rijalitija Zadruga, on se vratio u svoj dom u Veterniku kod brata Davida i majke Biljane i uz bratovu pomoć doveo je fizicki izgled do savršenstva.

Dok je bio u braku sa bivšom suprugom Dalilom, Dragojević je imao veliku bradu dugu kosu i mnogo kilograma viška. Kako su zajedno bili učesnici rijalitija njegova supruga ga je javno prevarila (takođe sa Filipom Carem) što je Dejana dovelo do niza nervnih slomova i samim tim za kratko vreme je izgubio mnogo kilograma, pa je čak i kosa krenula da mu opada.

Nakon pobede i izlaska iz riajlitja Dragojević je krenuo u svoju ličnu transformaciju.

Za kratko vreme je uspeo da nabaci mišice i tako postane jedan od najpoželjnijih muškaraca sa naše scene što mozemo videti na njegovom instagramu i na aplikaciji za upoznavanje Tinder, na kojoj je od skoro aktivan i uživa u komplimentima na račun svog izgleda.Po svoj prilici, Dragojević je spreman za novu ljubav s obzirom da na Tinderu, aplikaciji koja služi za upoznavanje, u prvi plan stavlja svoje izvajano telo.

Autor: M.K.