Podelila i detalje sa krštenja svoje naslednice!

Pevačica Katarina Grujić i fudbaler Marko Gobeljić večeras su u jednom prestoničkom restoranu organizovali veliku proslavu povodom prvog rođendana njihove ćerke jedinice Katje! Pre proslave ponosna mama je za Pink.rs govorila o svojoj naslednici i porodičnom životu koji sada živi.

- Stvarno smo se potrudili, meni je najznačajniji njen prvi rođendan. Sinoć mi je zaspala na rukama, vidim 12 sati počnem da je ljubim i da joj želim sve najlepše u životu i krenu mi suze. Sad u Hramu kad je Andreana krstila Katju reči koje je vladika uputio nama i šta nam je sve rekao su me baš onako dotukle do kraja. Kad su mi ljudi čestitali nisam imao glasa da im se zahvalim - rekla je Katarina i dodala:

- Ja sam u životu mnogo problema imala sa zdravljem. Ja njoj želim da bude zdrava, uspešna i srećna i da ima osmeh na licu, da ima u životu sve što poželi. Mislim da nema lepše uloge od uloge majke. Sve je sada nekako lepše. Nisam davala Marku da menja pelene, ali sad je profi, bolji nego ja - poručuje pevačica i dodaje:

- Marko i ja važimo za velike veseljake na estradi. Sigurno da će biti večeras velika žurka. Mnogo sam emotivna danas i sinoć uponoć kad smo dočekali rođendan i danas kad je Andreana krstila u Hramu. Kao da je juče bilo kad sam je rodila, a ona je sad odrasla... - rekla je Katarina i otkrila koliko joj se život promenio s dolaskom male Katje na svet.

- Ranije me nije držalo mesto, stalno sam radila, putovala, sada znam šta je moj centar sveta. Sad posle nastupa ili uzmem prvi jutarnji let ili kolima krećem odmah posle nastupa, jer moram što pre da stignem do nje. Osećam se kao da to nije dovoljno od mene. Ja joj šružam sve, 24 časa sam sa njom, makar bila na infuzijama i ne spavala moram da budem sa njom. Marko je pobedio sve one poredrasude kako očevi nisu posvećeni deci, ali apsolutno nije tako. Marko je divna duša, osećajna i toliko je zaljubljen u Katju. Volela bih sina, ali i da bude žensko, nemam ništa protiv.

Autor: M. K. ; A. N.