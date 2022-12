'MOŽDA USVOJIM DETE' Nigor progovorio o potomstvu, pa priznao: Želja mi je da postanem otac!

Ima velikih problema.

Igor Lazić Nigor poznat je kao veliki humanista i čovek velikog srca. Na svaku humanitarnu akciju uvek se rado odazove, naročito kada su u pitanju akcije za pomoć deci.

On je priznao da mu je velika želja da postane otac, ali do sada to nije ispunio iz zdravstvenih razloga, pa ne krije da će možda i usvojiti dete.

Srećan sam kad mogu bar nešto da doprinesem da ta deca budu srećna. Bilo je teških trenutaka, kada sam išao na mesta gde su uglavnom deca bez roditelja, vrlo je potresno kada te pogledaju sa onim očima. Oni misle sad sam ja tu, da ću nekoga da uzmem i povedem sa sobom. Vrlo sam emotivan, krenem da plačem, treba mi par sati da se oporavim od toga - bio je iskren Nigor, pa dodao:

Želje neke mogu da ispunim, neke ne mogu. Moja želja je da se ostvarim kao otac. Nisam do sada sticajem nekih okolnosti zdravstvenih, Bog o svemu odlučuje, ako to treba da se desi desiće se. Možda se odlučim i na taj korak da usvojim dete. Nije to baš tako jednostavno, to su velike procedure. Nije jednostavno ni kod čoveka koji treba da se odluči na to - otkrio je pevač.

Autor: R.L.