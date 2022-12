MBAPE BIO U VEZI SA TRANSRODNOM MANEKENKOM! Šok saznanje trese svet, nekada je bila muškarac, a evo kako danas izgleda! (FOTO)

Posle nestvarne utakmice, produžetaka i penal serije, Argentina je treći put u istoriji postala šampion sveta pošto je u finalu Svetskog prvenstva pobedila Francusku!

Kilijan Mbape, fudbalska zvezda PSŽ, navodno je u vezi sa poznatom manekenkom i transrodnom osobom Ines Rau, pišu evropski mediji.

Prema informacijama koje je plasirao poznati sportski list "Korijere delo Sport", afera traje već nekoliko meseci.

U maju je par primećen na filmskom festivalu u Kanu, a tada su paparaci otkrili 32-godišnju Rau na jahti 23-godišnjeg fudbalera. Kilijan Mbape je srećan, ali ne želi da komentariše ono što pišu mediji.

Rau je podvrgnut operaciji promene pola kada je imao 16 godina. Ona je prvi transrodni model koji se nalazi na naslovnoj strani Plejboja.

Rođena je u Parizu u muslimankoj porodici, od oca migranta iz Alžira i majke francusko-marokanskog porekla. Svoj transrodni identitet otkrila je tek sa 24 godine.

Ines Rau počela je da pleše za di-džejeve na Ibici, kada se sprijateljila sa Dejvidom Getom. Godine 2013, sa 23 godine, prvi put je pozirala gola sa Tajsonom Bekfordom za objavljivanje u OOB, francuskom luksuznom časopisu.

U maju 2014. prvi put se pojavila u Plejbojevom „A-Z izdanju“ u prilogu pod nazivom „Evolucija“ koji je imao za cilj da prikaže sve veće prihvatanje rodnih identiteta. Nakon pojavljivanja u časopisima, Rau je radila kao model za poznate kreatore kao što su Nikol Miler i Alekis Bitar. Takođe se pojavila u "Vogue Italia" u kampanji za "Balmain".

