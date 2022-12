FRKA U CRIKVENICI! Carevi roditelji neće da vide Aleks Nikolić?! ''Starleta neće u našu kuću''

Turbulentna veza Aleksandre Nikolić i Filipa Cara podigla je prašinu, naročito u Carevoj porodici u Hrvatskoj, pišu domaći mediji. Prema najnovijim informacijama, njegovi roditelji ne žele da čuju za potencijalnu snajku, a kamoli da je vide ili ugoste u kući.

- Car u rijalitiju može da radi šta god želi, otac i majka su se pomirili s njegovim načinom igre i života, ali u njegovoj kući, gde je otac glava porodice a majka stub, ne može. Ni jedno ni drugo ne žele da čuju, a kamoli da vide starletu u porodičnom okruženju. To su staromodni ljudi koji cene neke tradicionalne vrednosti i zna se kakva devojka može da bude deo njihovog doma. Filip to odlično zna. Njihov stav je nepromenljiv - tvrdi izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, Car poštuje svoje roditelje i neće dozvoliti sebi da ih razočara:

- Nikad to ne bi uradio svojim roditeljima. Oni su mu na prvom mestu. Verujte mi da on, ako ostane sa Aleks do kraja rijalitija, nema nameru da je vodi u Crikvenicu. To vam potpisujem. Zna on koje su mu granice i u kakvim je odnosima sa svojom porodicom i preko toga ne prelazi - zaključuje on, a kako tek komentarišu sinoćnji preokret, kada se Car odjednom preorjentisao na bivšu devojku Maju Marinković, ostaje da vidimo.

