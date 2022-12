'IQ JOJ JE KAO TRENUTNA TEMPERATURA' Rade Lazić optužio Aleks da je s Dejanom bila IZ KORISTI, pa progovorio o SKANDALU Maje i Cara u Beču

Aleksandra Nikolić izazvala je buru u javnosti kada se, uprkos tome što je bila emotivno zauzeta, u "Zadruzi" upustila u odnos sa bivšim dečkom Filipom Carem, a potom javno raskrstila sa tada aktuelnim dečkom Dejanom Dragojevićem. Neki su je podržali, neki osudili, a svoje mišljenje dao je i Rade Lazić, bivši učesnik "Zadruge".

Kako je istakao u intervjuu za domaće medije, smatra da je Nikolićeva sa Dejanom, pobednikom pete sezone "Zadruge", bila iz koristi.

Aleksandra Nikolić je stvorena kao "dobra" devojka od naroda zbog veze s Dejanom, a sada gledam komentare kako je isti taj narod koji je stvorio dobricom i digao u nebesa pljuje. Svakako, devojka koja mnogo glumata, ali ta gluma može da prođe samo ljudima koji imaju IQ kao trenutnu temperaturu napolju. Sva ta farsa, veza s Dejanom, od samog starta se videlo da je iz koristi zbog što boljeg plasmana u ne(rijalitiju). Tako da ne dužim puno, Aleksandra glupa osoba s imaginarnim samopouzdanjem - govori Rade na početku razgovora, a potom je prokomentarisao i njen odnos s Filipom Carem.

- Ne kaže naš narod džabe "Svaka krpa nađe zakrpu". Pun mi je k**ac više "žrtva" iz rijalitija. To što je Aleksandra prevarila, to za Dejana nije iznenađenje. Znao je on vrlo dobro o kakvoj se osobi radi i ušao je u vezu s njom. Sam ju je birao i veličao, slao poklone, kleo se u tu ljubav, a sada mu je najgora. Kada kažete prevara, mislim da su te bake i deke što su tu ljubav podržavali i slali im novac za putovanja prevareni. Sramota me je kada vidim rijaliti-učesnike kada na socijalnim mrežama (socijalne mreže treba da budu privatne, a ne da praviš buvlju pijacu i javni WC) uzimaju po 50e, 100e za neke reklamice, a tek da ne pričam da prihvataju novac od fanova (debila), a deklamuješ se kao neka javna osoba, poznata ličnost. Odavno je postalo sramota biti javna ličnost u Srbiji.

Rade godinama živi i radi u Beču, a u njegov klub često dolaze brojne javne ličnosti, pa tako i bivši učesnici rijalitija. Svojevremeno su u austrijskoj prestonici boravili Filip Car i Maja Marinković, kada je došlo do velikog skandala, o čemu je Rade sada progovorio.

Pozamašan broj zadrugara koji je kod mene dolazio ima neku malu tajnu za koju znam, ali nikada ne bih nešto javno izneo da napravim nekom problem. Drukara ste imali brdo u "Zadruzi", ne spadam u to stado. Što se Maje i Cara tiče, ne znam tačno šta se desilo u Beču. Taj vikend nisam ni bio u lokalu, ali čuo sam da je nešto Maja pravila problem zbog nekih devojaka Caru (zamislite da Car bude veran). Te devojke svesno ulaze u priču s Carem da bi bile tema, ne zato što je on neki frajer.

