U emisiji "Ćao Darvine" koja se emitovala na TV Pink i koju su vodili Ognjen Amidzić i pokojni glumac Marinko Madžgalj, izgledom je plenila Milica Nastić, kao Majka priroda.

Po završetku ove emisije, Milica se povukla sa malih ekrana i udala za fudbalera Ivana Obradovića sa kojim ima i sina. Jednom prilikom Nataša Šavija ispričala je kako je Adem Ljajić ostavio baš zbog Milice Nastić:

- Adem mi je slomio srce. Ostavio me je zbog Milice Nastić. Bio je u paralelnoj vezi sa mnom i sa njom. Javnost zna da je ona manekenka i "Majka priroda" koja je sada udata. Inače ja sam se sa Ademom viđala dva meseca, a kasnije kad me je ostavio, saznala sam da ima devojku i da se viđao i sa mnom, a to je bila Milica - ispričala je Šavija.

Milica je učestvovala i na Farmi, a pored sebe u je uvek volela poznate frajere. Pominjala se i kao devojka Nikole Rokvića.

