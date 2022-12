KRIVIO JE SEBE ZA NJENU SMRT, A POTOM I PROMENIO IME! Ovako je izgledao život Laće Radulovića nakon smrti majke Marine Tucaković!

Kako je Pink.rs prvi objavio, tekstopisac Milan Radulović Laća, sin pokojne Marine Tucaković i kompozitora Aleksandra Fute Radulovića, preminuo je juče u Izraelu.

Laća, po rečima onih koji su ga poznavali, večiti Petar Pan, poslednje dane proveo je u Izraelu, odakle se čuo sa pojedinim prijateljima i saradnicima, koji su rekli kako je tekstopisac bio izuzetno raspoložen i pun planova, zbog čega im je ostala enigma, kako je moglo da dođe do ovakvo tragičnog preokreta.

Nakon smrti majke počeo da se eksponira u javnostiPromena u ponašanju Milana Radulovića Laće, bila je primetna, nakon smrti majke Marine Tucaković u septembru prošle godine. Do tada povučen i nezaitresovan za medijsku pažnju, Laća je počeo da se eksponira i u brojnim ispovestima prisetio se ne samo odnosa sa majkom, već je govorio i o njenim saradnicima.

Njegove objave na društvenim mrežama izazivale su pažnju tviteraša, ali i medija, a otvoreno je progovorio i o svojoj borbi sa porocima.

- Mama ima svoje sveske samo sa zapisanim pesmama, mobilnim telefonima, tu je negde i spisak za pijacu. Moja mama nije bila žena koja je bila materijalista, koliko god da je volela materijalne stvari. Tako nešto, poput spiska dugovanja, uopšte ne postoji - rekao je Laća tada.

- Ona je neke tekstove pisala i za džabe, iz ljubavi i dobre volje. Da li se to vratilo ili ne, ne znam – ali ona je bila žena koja je bila spremna da oprosti sve i nije bila zlopamtilo. Njoj su po difoltu svi uvek bili dobri - istakao je on.

Laća je u jednoj od ispovesti govorio o borbi sa heroinom.

- Krenuo sam sa 15 godina, sa 17 sam postao narkoman, onda sam 4 godine imao pauzu, ali kad sam završio na klinici za odvikavanje tu je bio kraj. Počelo je kao radoznalost, a nastavio sam i kad sam shvatio da loše utiče na mene. To je bolest. Kad osetiš prvu heroinsku krizu to je nešto... To je najopasnija droga. Nama se heroin na Vračaru nudio više nego trava, svuda ga je bilo. Sada ga toliko nema - pričao je Radulović u svojim intervjuima.

Uspomena na majku bila je čista i uzvišena, a mučio ga je i osećaj kriviceDruštvena mreža Tviter bila je jedan, kako se čini, od izduvnih Laćinih ventila, na kojoj je Radulović delio svoje misli, tugu, sreću i zapažanja, a posebno dirljive bile su poruke upućenje pokojnoj majci.

Prava ljubav je najteža. Ona se ne dokazuje. Ona zahteva i snagu i pamet i trud i krv i znoj da shvatiš šta znači da je život za žive ljude, istu poruku koju nakon što je „mama“ umrla treba shvatiti ozbiljno a ne uplašiti se, jer tad više nisi živ - napisao je on jednom prilikom.

Meni je umrla majka, a drugima je umrla Marina Tucaković. Ne znam kakvu prazninu posle godinu dana oseća srpska estrada, ali znam kako se ja osećam kada gledam šta se dešava. Što se tiče muzike, nema inventivnosti, ništa nije drugačije poslednje dve godine. Osećam prazninu. Pomirio sam se s tim da je nemam, ali se pitam kako bez nje. Kada izgubiš majku, kao da si izgubio obe ruke, možda i noge, mada mislim da njih još uvek imam. Mnogo sam bio vezan za majku. Godinu dana kasnije osećam se lakše, svesnije i udarci su tuplji, ali sam zapravo bolje jedino kada nestanem i negde otputujem - pričao je on za medije.

To je realnost, mogu da shvatim da je nema. Oseća se odsustvo, da više nije prisutna, ali čovek tera dalje, ko te pita. Najviše mi fali da skuva ručak i da me pozove. Pošto je ona kuvala nenormalno, bila je jako dobra kuvarica. To se spremalo za puk vojske. Kada se probudim ujutru, to je mamin ručag, prebrac, hrana... A van toga glas i pogled. Njene oči. Ne ni zagrljaj, ne ni dodir. Ali njene oči koje su i poslednja slika koju pamtim pre nego što je hospitalizovana. Imala je neke zanimljive, zelene oči. I glas - otkrio je emotivno Radulović jednom prilikom.

Laću je vezano za majku morio i osećaj krivice, o čemu je takođe pričao.

- Zbog tebe sam ovde završila, rekla mi je mama u afektu jednog popodneva na Institutu za onkologiju, nekoliko dana nakon što su joj odstranili dojku, istu onu koja je othranila dva bića koja su se još u utrobi suprotstavljala životu, dva bića od kojih jedno više nije među živima, a drugo se nekim čudom izvuklo. I bila je u pravu. Skupo je platila cenu naših života. I tek tad sam se, svestan da je u poodmakloj fazi karcinoma, zarekao da ću uraditi sve što je u mojoj moći da izađe živa s klinike čak i kad su je prognoze osudile na sigurnu smrt - govorio je on za domaće medije.

Promenio ime

Četiri meseca pred kraj svog života, želja da pobegne od sebe, kako su mnogi tumačili njegov potez, rezulultirala je time da je Laća promenio svoje ime.

On se tada oglasio na društvenoj mreži Tviter i obavestio pratioce da se povukao iz javnosti i saopštio kako se sada zove:

- Dragi moji pratioci, od danas Milan Laća Radulović prelazi u estradnu ilegalu. U prevodu, nema više Laće tekstopisca. Njega zamenjuje moj pulen Bob Alef. Taj mali je opasan i prej**aće sve! - napisao je Laća tada.

Odlazak u Izrael

Odlasku u Izrael krajem novembra ove godine, prethodila je Laćina odluka da se više neće vraćati u Beograd, već da je svoj dom našao u Novom Sadu.

Sutra Novi Sad! Iz Kolubarskog okruga u AP Vojvodina. Nikad se neću vratiti u svoj rodni grad, nepristojne ponude u inboks šaljite mi sad - napisao je Radulović tada.

Njegova izjava kako se nakon smrti majke oseća dobro samo kada putuje, navela ga je i da napusti Srbiju i ode u zemlju, kako se ispostavilo, gde će prerano i okončati svoj život.

Iako se činilo da mu Tel Aviv prija, s obzirom na razdragane fotografije na mreža i razgovore sa prijateljima i saradnicima u kojima je govorio o daljim planovima u životu, desio se tragični preokret, kada je njegovo telo pronađeno na ulici u Izraelu.

- Laća je 12. decembra prijavljen kao nestao. Dobio sam informaciju da je pronađen na ulici u Tel Avivu. Nije nam poznato u kakvom je stanju zatečen. Posebno se zahvaljujemo konzulu Dušanu Vujoviću - rekao je njegov otac Futa.

Vodio javne ratove

Laća je sa mnogima sa estrade imao turbulentan odnos, a nije se libio ni iste da javno prozove. Ipak, on je stekao i duboka prijateljstva sa Anom Nikolić, kao i sa svojim saradnikom Darkom Dimitrovim.

Kako pišu mediji, prijatelj sa kojim je Milan Radulović Laća bio na putovanju u Izraelu, pre tri dana je prijavio njegov nestanak, a s obzirom na to da se radi o stranom državljaninu, u istragu se uključio i Interpol, koji je danas obavestio ministarstvo da je Laćino telo pronađeno na ulici i da će biti dopremljeno u nedelju u Srbiju. Predpostavlja se da će Laća biti sahranjen kraj svog brata i majke u porodičnoj grobnici na Novom groblju.

Na samom spomeniku, gde su sahranjini prvo Miloš Radulović, a potom i Marina Tucaković, stoji ikona Bogorodice, koja simbolizuje večnu ljubav majke prema detetu. Sama Marina je izrazila želju da bude sahranjena kraj sina, što su joj tada Futa i Laća ispunili.

Autor: Pink.rs