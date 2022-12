LAĆA JE POSLE MARININE SMRTI IMAO OVU VELIKU ŽELJU! Započeo je velike projekte, ali ga je smrt sprečila... (FOTO)

Tekstopisac je radio na feljtonu u kojem je pisao o bolesti svoje majke, ali i o njegovom odnosu sa njom, a pokrenuo je akciju za osnivanje Fondacije za pomoć ženama obolelim od karcinoma.

Vest da je tekstopisac Milan Radulović Laća, sin pokojne hitmejkerke Marine Tucaković preminuo zatekla je čitavu javnost. Prema navodima medija, njegov nestanak je prijavljen 12. decembra da bi nedelju dana kasnije bio pronađen mrtav zbog posledica unosa prekomerne doze nedozvoljenih supstanci. Posle smrti svoje majke, Laća je sa ocem Aleksandrom Radulovićem Futom imao velike planove. Osim što je radio na feljtonu posvećenom Marini, on je pokrenuo i akciju za osnivanje Fondacije za pomoć ženama obolelim od karcinoma, a svoje ideje ipak nije uspeo da sprovede do kraja. Fondacija je trebalo sa radom da počne krajem jula, ali do dana-današnjeg, ovaj projekat nije realizovan.

- Prvi korak je zbirka pesama, verovatno sto kapitalnih, koju spremam u dogovoru sa Jelenom Trivan iz Službenog glasnika. Otac i ja smo sve bliži otvaranju fondacije Marina Tucaković, koja nema veze sa njenim poslom, već sa sudbinom. Fondacija bi pružala pomoć ženama obolelim od karcinoma, čiji je broj ogroman, kada dolaze na lečenje nemaju smeštaj, neke su teški slučajevi pa treba da idu u inostranstvo - rekao je Laća Radulović za "Hello".

- Pripremamo aukciju mamine garderobe i nagrada kako bismo obezbedili početni kapital. Kad prođe ostavinska rasprava, ja ću određeni procenat svog dela od njenih autorskih prava zaveštati fondaciji, a verovatno i tata. Sigurno je da neću biti direktor fondacije, već će se njome baviti žene koje su ili prošle kroz tu priču ili su se njome na sličan način bavile - rekao je on ranije i dodao da će osnivači biti Ljubica Njegomir, ćerka Merime Njegomir i on.

- Fondacija Marina Tucaković biće osnovana do kraja jula. Osnivači ćemo biti Ljubica Njegomir i ja, kao začetnici ideje o organizaciji protiv raka dojke i raka pankerasa. Svi koji su voljni da nam se pridruže u borbi, mogu pisati na broj 063 456 226 - napisao je Laća u sklopu Tviter objave.

Autor: M.K.