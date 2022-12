'LAĆA I JA SMO SEDELI NA PUMPI I PLAKALI...' Ana Nikolić priznala šta je slomilo nju i pokojnog Radulovića, kad su dobili Marininu poruku! (FOTO)

Evo na koji način su majka i sin komunicirali!

Pevačica Ana Nikolić imala je poseban odnos sa pokojnim tekstopiscem Milanom Radulovićem Laćom, kao i sa njegovom majkom Marinom Tucaković. Nikolićeva je otkrila detalje odnosa sa pokojnim Laćom i Marinom, kao i to kako su njih dvoje, majka i sin, komunicirali.

"Pesma Perspektive, možda kada je svesna da umire, jako se loše oseća, ona piše tekst, koji ja dobijam u autu kada krećem za Skoplje i ja pokažem Laći i počinjemo da plačemo u kolima na pumpi. Suza suzu stiže. Možda taj tekst ima najjaču težinu. Možda mnogi ne znaju, to je odgovor na pesmu Adio amore, koje je Laća pisao u nekim svojim lošim stanjima. "Tako su mama i sin razgovarali", dodala je Ana Nikolić.

Perspektive

Kad na poziv ne odgovaram Vrata kada ti ne otvaram Veruj, ništa nisam pila Od tebe ne bih to krila Gde sam ne pitaj komšije Nemoj da zvoniš i lupaš Kako ti već nije dosta? Godinama me čupašŽivot je za žive, žive Ne znam više ni šta to znači Ubila sam perspektive Zato me se već jednom otkači Život je za žive, žive Gde se ovde svetlo pali? Ubila sam perspektive Mama, volim te, za mnom ne žaliNisam htela da se trudim Druge krivim što mi ne ide Istini u oči žmurim Al' ogledala me vide Ti nemoj sebe da kriviš Dovoljno si pomogla Da spasiš mene od mene Jedino to nisi mogla

Adio amore

Okreni mi leđa Da ne gledam suze u tim zenicama Da ne gledam usne kako se koče Dok kažeš mi "Da, dobro sam ja" Okreni A pogledima svojim više ne znam da vladam Dok iz ruke mi pada Čaša kristala što se lomi, lomi kô miAdio amore, još volim te jako Iako si davno izgubila sjaj Gledam te kako se rušiš polako A kada to vidim - tad rušim se ja Adio amore, još volim te jako Još uvek si ono dete iz sna Od toga se neću ja rastati nikad Ti nekog drugog odvuci do dna Daj, baci telefon Hajde, suoči se sa mnom, kaži šta osećaš Ma koliko gadno, ma koliko jadno je Razumeću ja i samo jaOkreni A pogledima svojim više ne znam da vladam Dok iz ruke mi pada Čaša kristala što se lomi, lomi kô mi Adio amore, još volim te jako Iako si davno izgubila sjaj

