VREME JE DA ČUJEMO VAŠE MIŠLJENJE! Car se pokazao kao 'Kazanova' Bele kuće, za koju devojku će se na kraju ODLUČITI?! (ANKETA)

Svi pričaju o tome!

Od ulaska Filipa Cara u Zadrugu 6, njegovo odnos sa zadrugarkam se svakodnevno menja. Iako je na samom ulasku rekao da se neće zbližavati ni sa jednom zadrugarkom to se nije dogodilo.

Međutim mnogo toga se promenilo. Naime, kako ga je Milica Veslinović videla kada je ušao ona je krenula u zbližavanje sa njim otkrivši da su se njih dvoje već dopisivali tokom leta pa su tada proradile emocije između njih, iako je delovalo da će ući u vezu, to se nije desilo.

Naime, Filip Car je ušao u vezu sa Aleksandrom Nikolić koja je javno ostavila Dejana Dragojevića zbog Filipa. Njihova veza je krenula lepo i zdravo i emocija je bila primetna, međutim ni to nije potrajalo jer se Car bacio u osvajanje Maje Marinković.

Maja nije mogla da odoli svojoj bivšoj veliko ljuabvi iako je to vešto sakrivala dok je Bilala Brajlović bio u Zadruzi, ali kako je on napustio imanje, Maja i Car su se ponovo zbližili iako svakodnevno govore da tu nema ništa sem drugarstva, mnogi sumnjaju u to.

Nema sumnje da se svi pitaju sa kojom od ovih zadrugaki će Car na kraju završiti, a sada je red da čujemo VAŠE mišljenje!

Autor: Pink.rs