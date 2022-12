Nije upućena u to da je pesma ''Etiketiran'' prevashodno bila namenjena bivšim učesnicima ''Zadruge''.

Bivši učesnik Zadruge i nekadašnji menadžer Tanje Savić, Bane Đokić otkrio je u emisiji ''Pitam za druga'' da je pesma ''Etiketiran'' koju je snimila pevačica Ivana Selakov bila namenjena njemu i Sandri Čaprić.

- Pripremao sam svašta nešto, ali se desilo svašta nešto. U ovoj godini se to nije desilo, ali se nadamo da ćemo u sledećoj. Imao sam sa Sandrom, ali ta povreda koja joj se desila, nažalost, pa smo to odložili. Trebali smo da snimimo pesmu koju je izdala ili izbacila Ivana Selakov "Etiketiran", to je trebala da bude naša pesma. Biće prilike, pa ćemo snimiti nešto - rekao je bivši zadrugar, a mi smo odmah stupili u kontakt s Ivanom Selakov, koja nam je otkrila da nije upućena u ovu priču, te nije imala pojma o tome da je njena numera bila zapravo namenjena bivšim zadrugarima.

- Iskreno, prvi put čujem za to. Pesmu su napisali Dragiša Baša i Miro Buljan, nisu mi nikad spomenuli da je neko drugi želeo tu pesmu. Oni su sigurno kompetentniji da pričaju na tu temu. U svakom slučaju, želim zadrugarima da uskoro pronađu novu pesmu za sebe, kad se zadrugarka oporavi, i želim im puno sreće! - poručila je Ivana Selakov za Pink.rs.

