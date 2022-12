VEČE PUNO STRASTI I POŽUDE! Miljana jedva obuzdala nagone ka Zoli, Car vinuo Aleks u nebesa, pa zaratio sa Majom zbog četiri prsta!

Veče za pamćenje!

Kao i svakog četvrtka, voditelj Milan Milošević stigao je naoštren u Belu kuću da dokazima crno na belo skine maske zadrugarima koji strepe pred čuvenim "Gledanjem snimaka".

Zadrugarima je u prvom video prilogu prikazan razgovor Milice Veselinović i Filipa Cara, u kojem je on dodiruje po nogama, a ona predlaže da budu u vezi, što je on odbio. Za komentar se javila Maja Marinković koja je dala svoj sud o njegovim aferama sa zadrugarkama, uključujući i nju, te je tom prilikom otkrila da je pokušao da bude konkretniji sa njom dok je Bebica bio u krevetu sa njima.

Milica voli da je u temi, bilo to poniženje, ali ne kažem da joj se Filip ne sviđa. Ne treba sve po svaku cenu, nekad to košta nju i druge ljude. Bilo mije zanimljivo sa lemurčinom, hvala mu što me je podigao iz kome. Jutros je pokušao da stavi negde moju ruku, ali sam je ja pomerila. Stoji iza mog mišljenja na intervjuu. Ne mogu da osporim gospodinu da je simpatičan, joškad je ovako miroljubiv i trepne plavim okicama - nastavila je Maja.

Nakon što se Milica bezuspešno pravdala da moljenje uza ljubav ne smatra ponižavanjem jer ima emocije, situaciju devojaka sa Filipom Carem prokomentarisali su Ivan Marinković i Lepi Mića.

Dva dabna slušamo ovu priču, kao da je slušamo 40 dana. Da se Milica ponižava, to znaju i vrapci na grani. Počeli smo da tražimo devojku koja se najmanje ponižava, da joj damo plaketu. Ovde je problem njihov mozak. Toliko je truo, da tu popravke nema. Car koristi jednu odličnu situaciju, a to je da u svim njihovim poniženjima on ih ne ponižava u tome. Onda one procvetaju - rekao je Ivan.

Filip je rekao da tri puta nije Milici odgovorio na poziv da se sretnu. Ja to zamišljam da ona uzima apartman, čeka ga, on ne dolazi. Gde je bila? - pitao je Lepi Mića.

Miljan Vračević je podsetio Aleksandru Nikolić na situaciju kad je jedan zadrugar popio pokvareno mleko koje je čuvao, što je Filipa Cara podsetilo na situaciju od prošle sezone, pa je udario na Dejana Dragojevića.

Najgora scena mi je bila je Dejan ovde izvadio pakete pokvarenih mleka, jaja... Znaš šta je izvukao, on i gospođa. Dan pred superfinala... Ljudi kukali da su gladni - govorio je Car.

On ima u glavi da mora da ima puno svega i ne sme da zafali - dodala je Aleks.

Zadrugari su u narednom video-prilogu imali priliku da proprate kako Maja Marinković insistira na razgovoru sa Filipom Carem. Zadrugari su skočili na nju jer im za crnim stolom predstavlja kako on trči za njom, a na snimku vide totalno drugačije.

Ili lažeš mene ili lažeš ove ljude. Hoću da budem ono što jesi. Pitala me je šta da radi, ja sam joj rekla: "Mani se Cara i reci da si imala simpatije prema Bilalu, mani se priče". Čim Car lupi kontru, ona pozdravlja Bilala. Treba da kaže da su ostale emocije prema FIlipu i da ljubav prema Bilala nije bila jaka. Naravno da je bolelo da dečka kojeg je dozivala vidi sa drugom devojkom. Treba da kažeš da si htela da lupaš kontru i da si se tako osećala, jer je znao da si ga dozivala. Nebitno je da li ćeš biti sa Filipom, kaži zbog sebe - pričala je Matora.

Nije istina, jutros si rekao da bi imao s*ks sa mnom i ono što si imao sa Milicom - dodala je Maja.

Maja Marinković svim silama pokušavala je da dokaže da nije jednako ponižena kao i Milica Veseliović, a zatim je Filipu Caru pukao film i izneo je da je ručno zadovoljio bivšu sa čak četiri prsta što je fasciniralo Jelenu Golubović, ali ne i Matoru koja je otkrila šta je ona probala u krevetu.

Ja nikoga nisam oralno zadovoljavala - dodala je Maja.

Ja ću sad da budem drukara, dok si bila u vezi sa Bilalom, ja sam ti gurnuo 4 prsta u p*čku, a Aleksandru nisam dotakao dok nije raskinula sa Dejanom. Pogledajte snimak - ispričao je Filip.

Ja sam jednom gurnula celu ruku, probala sam i nogu - dodala je Matora.

Branislav Radonić Brendon je iznenada prekinuo emisiju "Gledanje snimaka", bacio šolju i počeo da urla.

Marija Kulić je prolila gorke suze kad je videla kako Nenad Macanović Bebica proganja Miljanu Kulić i Zolu i kako se ponižava zbog ljubavi prema njenoj ćerki. Nakon što su Mrija, Zola i Bebica završili izlaganje, Miljana je dobila reč.

Što lažeš? Šta je bilo u krevetu? Što si plakala u krevetu? - pitao je Nenad.

Što više lažeš, ti ćeš da ispaštaš i plakaćeš. Gubiš na sitnicama kod mene. Koji je razlog što si plakala? Meni si rekla da si plakala jer nisi mogla da se uspavaš zbog mene - poručio je Čolić.

J*bem ti majku, oca, sestra, j*bem ti jedno dete, j*bem ti drugo dete, j*bem ti sve živo i mrtvo. Stavim ti sve na k*rac, je l' moćeš sad da me omrzneš? - besnela je Miljana.

Na narednom prilogu koji je pušten u emisiji "Gledanje snimaka" zadrugari su videli kako Anastasija Stanojević Palčica ogovara Marka Stefanovića i Sanju Grujić kod Petrućija, a on se nadovezao. Palčica se iznervirala što Sanja i Marko imaju komunikaciju sa Petrućijem, a Sanja je napravila haos kad je Marko imao komunikaciju sa Palčicom. Milan je zadrugarima otkrio i da je Ivan Dragić ispričao da je veza Sanje i Marka smejurija, da on gleda u Anđelu Đuričić, kao i da je počeo da gleda u Anu Spasojević. Obrzbrđenje je sve vreme bilo u pripravnosti jer su Stefanović i Ivan Dragić bili na korak do fizičkog okršaja.

Na narednom snimku koji je pušten, Lazar Čolić Zola i Filip Car su pričali o Aniti Stanojlović u najgorem mogućem smislu. Car mu je rekao da bi najviše ponizio sebe kad bi se vratio njoj.

Ovo je bilo posle Zadrugovizije, Filip me je savetovao, ja sam se slagao. Sad se skroz drugačije osećam. Ovo sa Miljanom je otišlo u drugom smeru u kom treba da ide, rekao sam neke stvari večeras. Ne treba da padamo na sitnice, bez obzira što nismo u vezi. Nema potrebe ni Miljana više da obraća pažnju na Anitu - rekao je Zola.

Još se nije desio ni poljubac. Ja sam rekao malopre Miljani i za Nenada, da nema potrebe da me slaže, proveli su zajedno, normalno je da ima empatije prema njemu - govorio je Čolić.

Zadrugari su na sledećem snimku koji im je pušten saznali da Ivan Marinković ima sumnje da Marija i Miljana Kulić žele da okrenu Željka protiv njega. Miljana se zgrozila Ivanovim navodima, a zatim se u njihovu raspravu umešao Zola.

Njima se ne bi svidelo kad bi se meni Željko približio i kad bismo imali bolju komunikaciju,. Bebica je rekao da je to igrica, ali ne mogu da isključim. Ja sam kod Mikija otišao jer smo imali radio taj dan. Nije smešno. Mene od njih ništa ne bi čudilo, jer što se ja više približavam detetu - pričao je Ivan.

Kod mene u Beogradu će da gleda bitinije stvari - poručio je Ivan.

Zato kad dođe u Derventu - ubacio se Zola.

U narednom klipu prikazan je razgovor Filipa Cara i Bojana Simića o njegovim odnosima sa devojkama u kući. Aktuelni zadrugar priznao je da bi najviše voleo da se pomiri sa Aleksandrom Nikolić iako zna da to nije dobro ni po njega, ni po nju, a zatim je istakao da ni sam ne zna šta mu se dešava u glavi i zašto se ponaša kako se ponaša.

Da, bilo je tako, da treba da sluša muškarca sa kojim je, držanje itd. Zato sam rekao i Matoroj ono, imam osećaj kao da sam prvi put sa njom, nisam bio sa istom ovom osobom. Sazrela je, drugačija je. Ima posebno mesto u mojoj glavi. Ona, pa deset mesta praznih, pa možemo Maju i Milicu... To je već sad tako, a tek vremenom... Potrudiću se da zbog nekih stvari koje su vredne... Vredi ona da se potrudim da budem njen prijatelj. Više mi je stalo da budem njen prijatelje, nego momak neke druge devojke - dodao je Car.

Maja Marinković započela je još jednu u nizu svađa sa Filipom Carem ispred Bele kuće. On joj je jasno stavio doznanja da ga ne interesuje nijedna devojka osim Aleksandre Nikolić i da su mu sve ostale samo sprdnja.

Hoću da mene ne možeš da stavljaš u koš - dodala je Maja.

Meni ste svi sprdnja osim Aleksandre. Mene boli k*rac za sve tvoje i Jelenu. Majo, šta hoćeš? Odj*bana si - poručio je Car.

Miljana Kulić je poljupcima i zagrljajima pokušala da smekša Lazara Čolića Zolu koji je vešto izbegavao da je poljubi u usta. Ona nije krila svoje emocije i strast koju oseća prema njemu, te mu je direktno, po ko zna koji put, priznala kako stvari stoje.

Ja tebe volim i želim - dodalaje ona.

Kako me gledaš kao da me nećeš poljubiti još 100 godina, kao da treba još 1000 godina da se ponašaš normalno i da me ne lažeš - pričao je Zola.

Slađana Lazić je u radionici priznala svoje emocije Marku Smiljiću sa kojima se nedeljama u nazad intezivno druži. Nije krila šta joj u njegovom ponašanju smeta, pa je direktno izrazila želju da raskine sa devojkom zbog nje.

Ne, ja bih ovog trenutka bila sa tobom u vezi. Sviđaš mi se psihički, fizički - rekla je ona.

Znaš koliko bih se usr* sebi u život da raskinem tu vezu, pa da za pet dana ti napraviš histeriju - rekao je Marko.

Autor: M. M.