PEVAČ ZA NEKOLIKO SEKUNDI UZEO 2.000 EURA! Đani raspametio goste,a evo zbog koje pesme je bio ''OKUPAN'' PARAMA!

Radiša Trajković Đani u javnosti je poznat kao kralj bakšiša.

"No Đani, no parti", dobro je poznata parola kada su slavlja u pitanju. Gotovo da nijedna proslava ne može da prođe bez pesama popularnog folkera Radiše Trajkovića Đanija, a još kada on zabavlja goste, tad je užitak potpun.

Iako je bakšiš, uvek tabu tema estradnjaka, društvene mreže su tu da otkriju ono što bi oni i sakrili. Nije nepoznanica da se za Đanija lepi etiketa kralja bakšiša, a sada je isplivao još jedan snimak koji to i potvrđuje.

Naime, Trajković je pevao na jednom privatnom slavlju u Parizu, a kako se na njegovom repertoaru našao dobro poznati hit „Nema me“, dobra zarada je bila zagarantovana, a pevač je za samo nekoliko sekundi uzeo 2.000 evra.

Đani je pevao okružen gostima koji su uživali u njegovoj pesmi, te su mu stavljali u šake novčanice od 500 evra, dok ih je on grlio i nazdravljao.

Daju mi prstenje, lance, drago kamenje, ali ja to ne nosim. Ništa ne zadržavam, jer ne znam poreklo te robe - kazao je on ranije i dodao:

Lik mi je poklonio lanac od pola kila zlata, imao je tuce para i počeo je da ih baca na muziku. Snimim da je sa ženom i ja skinem lanac i odem do nje i kažem joj: „Gospođo, vaš suprug mi je dao lanac, ne bih da bude Đani uzeo lanac, pa zapalio za Srbiju“, a ona mi kaže da je on sa namerom kupio taj lanac baš za mene - kaže Đani.

