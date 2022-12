NEPREPOZNATLJIV! Isplivala HIT FOTOGRAFIJA iz prošlosti Saše Popovića, crna kosa i brkovi u doba MATURE!

Popović važi za jednog od najvećih biznismena, a malo ko zna kako je izgledao u mladosti

Saša Popović nosi titulu medijskog maga, zaslužan je za uspešne karijere mnogih pevača, a kao mladić se i sam bavio muzikom. Sa bendom „Slatki greh” nastupao je širom bivše Jugoslavije.

Popović je jedan od najvećih biznismena u svetu šoubiza, a tome u prilog govori i to što on poseduje vozni park u čija je vrednost više od pola miliona evra. Svojim limuzinama se neretko provoza i do Grandovog studija, kada pa paparaci uslikaju.

Ono što javnost do sada nije imala priliku da vidi jeste kako je Popović izgledao u mladosti. Naime, na Tviteru je osvanula fotografija kada je Saša bio maturant. Na pomenutoj fotografiji Popović ima crnu kosu i brkove, te bi ga retko ko danas prepoznao.

Inače, Saša Popović danas uživa u skladnom braku suprugom Suzanom Jovanović, koja mu je velika podrška u svemu što radi, a Jovanovićeva je svojevremeno ispričala da i posle 27 godina braka njihova ljubav cveta.

Ja prema mom mužu ne štedim ljubav. Ušli smo u 27. godinu. Ja znam da ako ujutru krenemo s lepim rečima, s normalnim razgovorom, s poljupcima, sa zagrljajima biće nam lepo, a ako nema toga, on se odmah zapita: „Sule, šta se s tobom dešava? Je l' ti mene voliš ili ne?”. Znači nema štednje - rekla je Suzana.

Autor: Pink.rs