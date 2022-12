ODMOTAVA SE KLUPKO MISTERIJE! Laća u Izraelu upoznao Arape s kojima je provodio vreme do smrti, a OVO SU NEPOZNATI DETALJI!

Smrt Milana Laće Radulovića je i dalje misterija, a novi detalji iz dana u dan isplivavaju na površinu.

Manje je poznato to da je sin Marine Tucaković i Aleksandra Fure Radulovića tokom boravka u Izraelu pored svojih prijatelja sa kojima je otputovao na ovu destinaciju upoznao i novo društvo. On je navodno ostvario neposredan kontakt sa ljudima iz Arapskih zemalja koji žive u Tel Avivu.

- U Izraelu su gradovi podeljeni na kvartove. On je bio u arapskom delu kod prijatelja koje je upoznao tokom boravka. U pitanju je mlađi muškarca koji je dolazio u smeštaj kod Laće, a njih dvojica su bili zajedno i tog kobnog dana kad se Laći gubi svaki trag. Šta se tamo dogodilo je apsolutno nepoznato. Pravu i jedinu istinu je Laća odneo sa sobom u grob. Sa druge strane, društvo sa kojim je otišao u ovu zemlju je policiji prijavio njegov nestanak, ali ni oni nisu tačno znali gde je otišao sa svojim novim prijateljima. Tražili su ga u svim bolnicama, parkovima, po tržnim centrima, ali ga nigde nije bilo. Nažalost, njegovo beživotno telo je ležalo na drumu u zabačenom kvartu Tel Aviva. Taj deo je poznat po lošem glasu - priča izvor blizak Laćinim prijateljima koji su sa njim bili u Izraelu.

Prema njegovim rečima, prijatelji su do detalja upoznali Futu o svemu nakon čega je on odlučio da se beživotno telo njegovog sina što pre vrati u Srbiju bez da se radi obdukcija.

- Ništa nije mogao da promeni. Verujte, Futa je svestan svega i to mu je teško palo. Zamolio je prijatelje njegovog sina da mu kažu apsolutno sve šta se događalo u Izraleu. Nakon razgovora sa njima je odlučio da se ne radi obdukcija, već da sina što pre sahrani. Tragični su ovo trenuci, a naslednika ne može da vrati u život niti da utvrdi okolnosti i da traži krivce u tuđoj zemlji. I tamošnja policija se takvim slučajevima ne bavi jer se na dnevnom nivou dešava da stranci završe na taj način. Šta se događalo u stanu i detalji kako je on zdrav i prav završio na ulici da leži dva dana znaju samo prijatelji i njegov otac koji o tome ne želi da priča - završava naš izvor. U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt sa Aleksandrom Futom Radulovićem, ali on se nije javljao na telefon.

Dva dana ranije Laćino telo stiglo u Srbiji Kovčeg sa posmrtnim ostacima Milana Radulovića Laće stigao je juče oko podneva na beogradski aerodrom "Nikola Tesla". Iako je dopremanje tela bilo najavljeno za nedelju, ipak je došlo do promene u poslednjem trenutku, pa je odmah što je telo identifikovano dopremljeno u Srbiju. - Nalaza obudukcije neće biti, niti toksikološkog nalaza, jer otac nije hteo da se radi - saznali smo od dobroobaveštenog izvora.

Jeziva simbolika Umro u blizini Hristovog raspeća, a prepoznali ga po tetovaži krsta Nakon što je Kurir prvi objavio kompletnu hronologiju ovog nesrećnog događaja, saznalo se da je Milanovo telo bilo identifikovano na osnovu tetovaža. U pitanju je tetovaža krsta koju je pokojni tekstopisac imao na ručnom zglobu desne ruke. Ono što je posebno izazvalo jezu kod njegovih bližnjih, kako saznajemo, jesto to što je prilikom svog poslednjeg puta on boravio upravo na Golgoti - biblijskom mestu na kome je po hrišćanskom verovanju razapet Gospod Isus Hristos, što čitavoj priči daje još jedan detalj pun tužne simbolike. Laća dakle, ne samo da je svoj ovozemaljski život završio u neposrednoj blizini mesta gde je Isus razapet, već je i njegov identitet utvrđen na osnovu tetovaže krsta.

Autor: M.K.