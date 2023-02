SNEŽANA BABIĆ OTKRILA KOJA PEVAČICA JOJ BILA NAJVEĆA KONKURENCIJA! Vrhunac dve karijere koja je sprovedena u saradnju?!

Šok!

Popularnost kod Snežane Babić traje decenijama, a provlači se pitanje koga je smatrala kao konkurenta na vrhnucu njene karijere.

Ona je gostovala u jednoj emisiji u kojoj je, između ostalog, odgonetnula zagonetku oko toga koja pevačica je bila njoj najveća konkurencija.

Ona je rekla da je to bila Dragana Mirković, ali da to nije bila konkurencija u smislu nezdravog takmičenja, već da je to maltene bila saradnja, pa se prisetila anegdote kada su imale turneju u isto vreme.

- Ja bih pre rekla pozitivno takmičenje, a ne konkurencija. Ne bih rekla ni takmičenje, jer u trenutku kada sam ja imala turneju, to je imala i Dragana Mirković. Mi smo čak imale u svojim timovima ljude koje smo rotirali, to je bila maltene saradnja. Znalo se da ako neko ima turneju u Majdanpeku i Boru, onda ti ideš na drugu stranu - započela je pevačica.

Nakon toga, konstantovano je da je tada delovalo sve bezbrižnije nego danas, a Sneki je na to odgovorila u misterioznom stilu.

- Doduše, nikada nije bilo bezbržno, uvek je bilo turbulentno. Svako vreme nosi svoje breme, a današnje vreme je verovatno donelo neki vid takmičenja u svemu - zaključila je Sneki.

