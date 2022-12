'MORALI SMO DA SE RAZDVOJIMO' Knez progovorio o planovima u ugostiteljstvu, pa priznao kako je to uticalo na njegovu LJUBAVNU VEZU!

Odlučan da spoji lepo i korisno, ljubav prema gastronomiji i ugostiteljstvo, pevač Nenad Knežević Knez (55) se pre devet meseci iz Beograda preselio u Podgoricu. Otvorio je restoran specijalizovan za burgere.

- Na brojnim putovanjima i turnejama po Americi imao sam prilike da probam razne vrste burgera sa različitim sosovima i prilozima i toliko su me oduševili da sam poželeo da postanem ugostitelj. U pravljenju burgera koristim samo organsku junetinu, recept za brioš lepinju doneo sam iz Francuske, svidela mi se dok sam živeo u Parizu, a čedar sir stiže iz Amerike. Uz to idu i razni sosovi, koji daju poseban šmek. Mada deluje jednostavno, burger nije lako napraviti, sve kockice se moraju složiti kako bi, kad ga probate, došlo do prave eksplozije ukusa.

Imao je veliku želju da se u gastronomiji oproba u Podgorici, gradu u kome je započeo muzičku karijeru.

- Rođen sam na Cetinju, gde je moj otac Milija predavao muzičko u školi, ali sam odrastao u tadašnjem Titogradu, u kom sam napravio prve muzičke korake, sa samo šest godina nastupao sam na dečjem muzičkom festivalu “Naša radost”. Kasnije sam oformio svoje bendove, imali smo svirke i koncerte po čitavoj Crnoj Gori. Zbog svega toga, osetio sam potrebu da novo poglavlje života započnem baš ovde i može se reći da sam se vratio kući.

Ime za restoran, koji je otvorio u samom centru grada, na glavnom trgu, nije dugo smišljao.

- “Fajnl tač” prati me još od učešća u rijalitiju “Survivor”, tamo sam kuvao pirinač na sto jedan način i uvek bih mu dodavao nešto neobično. Zvao sam to “fajnal tač”, a s vremenom sam shvatio da su taj termin usvojili i počeli da koriste u raznim regionalnim gastronomskim emisijama.

Zbog preseljenja u Crnu Goru, s verenicom Tanjom viđa se na relaciji Pariz-Beograd-Podgorica.

- Da bih realizovao ovu ideju, morali smo da se razdvojimo. Tanja je to shvatila i maksimalno me podržava, baš kao što bih i ja nju da želi da ostvari neku svoju poslovnu viziju. Partner koji te voli, ceni i poštuje uvek će biti uz tebe, neće te sputavati. Svaki slobodan trenutak koristimo da budemo zajedno.

I dok njegova starija ćerka Ksenija posle grupe Hurricane sa uspehom gradi solo karijeru, mlađa Andrea je sa njim.

- Ona mi je desna ruka, vodi posao. Još u Beogradu je pokazala veliko interesovanje za rad u ugostiteljstvu. Kroz iskustvo koje sad stiče ozbiljno ulazi u gastronomiju i poslove vezane za vođenje restorana.

