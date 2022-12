HITNA REAKCIJA CAREVOG DRUGA ZA PINK.RS, NAKON SKANDALA U BELOJ KUĆI! Uveren da ''paklena četvorka'' radi sve samo da mu vidi LEĐA! Izneo ŠOK tvrdnje!

Smatra da ne postoji šansa da zadrugari ostvare svoje ciljeve kada je Car u pitanju!

Filip Car ušao je u žestok sukob sa Nenadom Lazićem Necom i Predragom Lazićem Pecom. U Beloj kući nastao je nezapamćeni haos, a Cara su blizanci čak gađali i šoljom.

Tim povodom se za Pink.rs sada oglasio Carev prijatelj koji je izneo svoju teoriju.

- Šta da kažem! Užas jedan šta oni rade Caru. Znaju kakav je, namerno ga provociraju, jer misle da će uspeti u svojim namerama, a to je da ga diskvalifikuju iz rijalitija i da mu vide leđa. I to ne samo Neca i Peca, vidim i šta mu rade i čime se služe Jelena i Maja. Dno dna su, a namere su im jasne kao dan. Ja sam ipak siguran da će Car izdržati i da neće sebi dopustiti da poklekne pred tim gmizavcima! Umislili su da su neka ''paklena četvorka'' u misiji uništenja Cara, ali su se zeznuli i zaboravili da je on tata rijalitija! - poručio je vidno izrevoltiran zbog cele situacije Carev prijatelj.

Autor: M.K.