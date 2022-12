Otvorila dušu!

Pevačica i umetnica Kristina Kovač, odgovarala je na pitanja svojim pratiocima putem platforme Instagram. Jedno od najtežih pitanja je bilo kako je preživela gubitak oca i majke.

- Jako teško. Za mamom sam plakala svaki dan, dokle god je duša tako tražila. Sa tatom je drugačije, ali podjednako tužno. Suze su se nekako zaledile u groznim i stresnim okolnostima u kojima smo ga ispratili, jako teško mi je palo sve to zajedno i tuga se nekako prosto zaglavila u mojoj duši. Ali kada pustim tatinu muziku, tuga se topi i teče napolje kao reka. Volim svoje roditelje beskrajno, bez idealizacije, volim ih kao ljude koji su bili, sa vrlinama i manama - napisala je Kristina.

Zbog činjenice da ne razgovara godinama sa sestrom Aleksandrom Kovač, pratioci su pitali Kristinu, kako reaguje na njene izjave u medijima.

- Nažalost, često mi ljudi to prenose. Nikada ne prestaje da boli to što pročitam i nikad ne propusti da me podseti zašto sam donela odluku koju sam donela, evo pre osam godina.

Kristina je pisala i o svom preseljenju u Švedsku i da nije u tom momentu imala mnogo novca.

- Jedino što sam imala je EU pasoš, oko dve, tri hiljade evra. Za pasoš sam učila mađarski dve godine, da bih mogla da izvedem ovo. Ostavila Taru, Miciku i D.-a u Srbiji, iznajmila sobu ovde i počela da tražim posao. Pronašla sam ga nakon tri i po meseca - dodala je Kristina.

Autor: M.K.