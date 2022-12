PROĆI ĆE VAS JEZA! Evo šta NEUTEŠNI Futa radi dan pred Laćinu sahranu! Na vratima stana nema UMRLICE, a ispred ulaza je crni džak!

Futa se rešava uspomena?!

Milan Laća Radulović sutra će, posle dve nedelje od iznenadne smrti u Izraelu, biti sahranjen pored svoje majke i brata na Novom groblju u Beogradu. Ekipa Kurira posetila je jutros, dan pred sahranu, porodični dom Tucaković-Radulović, gde je ispred ulaznih vrata stana na Vračaru zatekla jeziv prizor, od koga se ledi krv u žilama.

Naime, pored vrata stana, na kom nema umrlice, mogao se videti crni džak, kao i brojne dnevne novine i časopisi s Laćinim likom, a koji su prethodnih dana izveštavali o smrti mladog tekstopisca. Kako je rekao izvor blizak nesrećnoj porodici, taj džak je ispred stana ostavio lično Futa, koji je za vikend rešio da iz svog doma izbaci sve tužne uspomene koje ga podsećaju da njegovog sina više nema među živima.

- Futa od tuge nije mogao da stavi ni umrlicu na vrata. Jako mu je teško i dalje, pa ga mnogi savetuju da je bolje da ne ide na sahranu kako mu tamo ne bi pozlilo. On je u trenucima očaja i krize rešio da se otarasi nekih porodičnih uspomena, koje je stavio u džak, kao i novina koje su danima pisale o Laćinoj smrti. Lakše mu je da to ne gleda i da ga ne podseća na tešku tragediju koja ga je zadesila. On je ušao i u sobu pokojnog sina Miloša, koja je sva u ikonama i u koju dugo vremena nije ulazio. U njoj je dosta vremena provodio Laća, koji je tu pio rakiju, ležao i razmišljao o mnogim stvarima. Odlučio je da više u nju ne želi da ulazi, pa je iz nje izneo nekoliko flaša žestokog pića i sve je to stavio u taj džak, kako bi ga izbacio napolje. Tuga... - završava izvor.

Autor: M.K.