Tokom 2022. mnogo se pisalo i pričalo o nemilim događajima na našoj javnoj sceni, a mi smo za vas izdvojili one koji su definitno obeležili godinu na izmaku.

U susret Novoj godini ekipa portala Pink.rs sumira ''VIP dešavanja'' koja su obeležila 2022. godinu, a pored onih lepih, tu su i ona o kojima se iscrpno izveštavalo, a odnose se na raznorazne afere u koje su umešane mnoge javne ličnosti. Šokantna hapšenja, umešanost u razne kriminalne radnje, tuče, ozbiljni saobraćajni prekršaji, brutalni medijski ratovi, ''otimačina'' hitova samo su neke od tema koje su tokom 2022. godine punile medijske stupce.

AFERA ''ELITNA PROSTITUCIJA''

U domaćim medijima je 1. aprila ove godine kao bomba odjeknula vest da je u velikoj akciji beogradske policije uhapšeno čak 29 osoba, među kojima su bile devojke za koje se sumnja da su učestvovale u prostituciji, ali i njihovi makroi. Kako je klupko počelo da se odmotava, do medija je došla informacija o identitetima javnosti poznatim ličnostima koje su povezane i umešane u takozvanu aferu ''elitna prostitucija''.

Slavica Dajana Tripunović (51), nekadašnja misica i pevačica uhapšena je u toj velikoj akciji policije usmerenoj protiv elitne prostitucije! Poslednja mis Jugoslavije, koja je učestvovala i na izboru za Mis sveta, navodno je uhvaćena "na delu"! Menadžer pevačice Kaje Ostojić, Duško Banjac i Nikola Anđelić, unuk pevača Ere Ojdanića, koji su takođe uhapšeni zbog posredovanja u elitnoj prostituciji, priznali su krivicu i osuđeni su na po 14 meseci zatvora, uslovno tri godine i na novčane kazne od po 400.000 dinara. Jelena Jojić, beogradska madam koja je uhapšena zbog sumnje da je posredovala između klijenata i prostitutki i za to uzimala 40 procenata zarade, takođe je priznala krivicu i osuđena je na 15 meseci zatvora, uslovno 4 godine i 500.000 dinara.

AFERA ''PROVERENO''

Ubrzo je u domaćim medijima odjeknula nova afera kada je demo-snimak pesme "Provereno", koju je u originalu otpevala Milica Pavlović, procurio u javnost, ali u izvedbi Ane Nikolić. Oko toga se digla velika prašina, Milica Pavlović je besna izašla u medije i iskritikovala svoje kolege. S druge strane, Ana Nikolić se nije previše bavila ovom temom, ali je za Pink.rs u svom stilu prokomentarisala ovu temu, nakon što ju je Milica u emisiji ''Amidži šou'' žestoko isprozivala jer je na svakom svom nastupu izvodila ''Provereno'' u svojoj verziji, čime je, po rečima Pavlovićeve, zbunjivala publiku i otvoreno je provocirala.

Povodom afere ''Provereno'' oglasile su se mnoge poznate ličnosti, a ova afera i žestok javni rat pevačica podelio je estradu! Na Tviteru su žustre stavove o ovoj temi razmenili nedavno preminuli tekstopisac Milan Laća Radulović i njegov kolega, inače autor "sporne" pesme, Dragan Brajović Braja. Laća mu je tada ukazao na to da bi, da stvarno želi, sa Jutjuba mogao da ukloni sve nelegalne verzije svoje pesme.

SEVERINA JAVNA KATAKLIZMA

Zagrebačka policija uhapsila je pevačicu Severinu Vučković u avgustu mesecu u Zagrebu. Hapšenje je usledilo, kako su pisali hrvatski mediji, nakon što su od splitskih kolega dobili zahtev za njeno privođenje za potrebe kriminalističkog istraživanja. Povod svemu je bila neprimerena prepirka u domu majke poznate pevačice. Prema prijavi sestre Marijane, pevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom Anom. Bilo je to oko jedan sat posle ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dve su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko gurale i šamarale, i to doslovno po celom stanu. Nakon ovog incidenta medije su preplavile Severinine fotografije na kojima smo mogli da je vidimo u ogrebotinama i ranama. Pevačica je na kraju otišla na svoju stranu, a njena sestra u bolnicu, odakle se, nakon ukazane lekarske pomoći zbog lakših povreda, obratila za pomoć policiji.

Zadobila je niz podliva na glavi i leđima, a na telu su joj lekari uočili i posekotine. Na osnovu prijave, splitska policija je raspisala potragu za pevačicom, na osnovu koje je Severina posle 12 sati od navodnog incidenta u Splitu, nađena na zagrebačkom aerodromu. Na putu do policijske stanice po mestu stanovanja, kako bi dala iskaz policiji i svoje viđenje incidenta zbog kojeg joj preti prijava, obratila se za pomoć svom advokatu Mati Matiću, ne ulazeći u detalje zbog kojih se našla opet pred policijom.

Povodom Severininog skandala sa sestrom oglasio se i njen biši muž, kralj bakra Milan Popović. Naime, kako se pisalo da je on jabuka razdora među sestrama odranije, i on je umešan u celu priču, a Milan je javno na TV Pink izneo šokantne činjenice o svojoj bivšoj. Naime, on je naveo da je Severina ''agresivna'', kao i da je uveren u to da ima granični poremećaj ličnosti, kao i da strahuje za njihovo dete. On je tom prilikom u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić govorio i o svojoj mukotrpnoj borbi za starateljstvo nad sinom, a detalje je otkrio i za Pink.rs.

Pored svega ovoga, javnost je uzburkalo i javno pomirenje Severinih bivših - Milana Popovića i Igora Kojića, a oni su njihova zajednička druženja ovekovečili i fotografijama koje su objavili na svojim profilima na društvenim mrežama. Milan je istakao da je do pomirenja došlo spontano, kao i da je zahvalan Igoru i njegovoj porodici na svoj brizi koju su uputili ka njegovom i Severinom detetu, dok su pvačica i Kebin sin bili zajedno.

DARKO LAZIĆ - REKORDER U SKANDALIMA U 2022.

Pevač Darko Lazić u ovoj godini neretko se nalazio u epicentru skandala! Naime, najpre se pisalo o njegovoj tuči sa tadašnjom devojkom, pevačicom Barbarom Bobak. Kako se pisalo, oni su napravili skandal u Beču i to u sobi hotela u kojem su odseli. Kako kažu upućeni, svađa je bila žestoka, a šteta koju su načinili je nekoliko hiljada evra, što su morali da nadoknade. Kada se u medijima pojavila vest da je pevač zaprosio svoju devojku, takođe pevačicu, mnogi su pomisli da je to kraj skandalima i naslovima koji prate ovaj popularni par. U prilog tome da im nisu cvetale ruže u odnosu govori i činjenica da su ubrzo nakon svega toga njih dvoje i raskinuli.

Dva meseca nakon incidenta sa Barbarom, Lazić je u 4 ujutru zaustavljen na Novom Beogradu jer je vozio 117 kilometara na sat, bez važeće vozačke dozvole, pijan i pod dejstvom kokaina! On je tri sata je kod dežurnog sudije za prekršaje iznosio svoju odbranu i do detalja objasnio šta se sve zbilo. Tom prilikom, Lazić se pravdao kako nije svesno uzeo kokain, već kako mu ga je neko ubacio u piće. On je na kraju obećao sudiji da "više neće praviti prekršaje i izrazio kajanje zbog svega što se dogodilo".

Poslednji u nizu Lazićevih skandala u ovoj godini svakako je bilo njegovo misteriozno nepojavljivanje na unapred dogovorenom nastupu sa Rastom i Reljom. Pisalo se da je folker unapred uzeo 3.000 evra i nestao s parama, što je on oštro demantovao. Pevač se ekskluzivno za Pink.rs oglasio i otkrio šta je bio uzrok problema i demantovao sve neistine koje su ''isplivale'' prilikom njegove kratke medijske pauze. Lazić je progovorio o nemilom događaju koji ga je snašao i priznao kako se trenutno oseća.

- Pre pet dana sam izgubio telefon i automatski je ispalo da sam nestao. Priče da sam honorar uzeo unapred su takođe netačne jer ja to inače nikada ne radim. Nikada ne uzimam pare unapred, to je laž! Svirku koju su spominjali nisam radio jer sam imao zdravstvenih problema sa želucem, bio sam u bolnici. Sada je sve okej, super se osećam! - rekao je tada Darko za Pink.rs.

ANA I RASTA - RAT BIVŠIH SUPRUŽNIKA ''DO ISTREBLJENJA''

Pevačica Ana Nikolić već mesecima je u javnom ratu sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom. Ona ga je prvo optužila za izvesna zlodela koja je on njoj navodno učinio, kao i njihovoj naslednici Tari, a onda rekla kako je Rasta sitni narko-trafikant i veliki narko-konzument. Ana se nije libila da javno blati oca svog deteta, dok Rasta nije želeo da komentariše ponašanje i šokantne optužbe svoje bivše žene.

ŠOK LJUBAVNA AFERA MAJE MARINKOVIĆ SA MUŽEM SVOJE BIVŠE DRUGARICE ALEKSANDRE SUBOTIĆ

Kao bomba je javnost protresla ekskluzivna vest portala Pink.rs o aferi Maje Marinković sa nevenčanim mužem njene nekadašnje bliske prijateljice Aleksandre Subotić... Mediji su celog leta brujali o Majinoj vezi sa Predragom Pecom Raspopovićem, a oni su vrele dane provodili zajedno u Crnoj Gori. Međutim, ni ova ljubavna romansa nije dugo potrajala, pa su Maja i Peca raskinuli, a on se vratio svojoj ženi sa kojom ima i dete. Nakon turbulentnog prekida u javnosti su isplivavale mnoge pikanterije o ovom ljubavnom trouglu.

SERGEJ PAJIĆ - ''ZAMALO'' POSTAO OTAC, A DA TO NIJE NI ZNAO

Jedna od poslednjih šokantnih vesti koja je odjeknula u domaćim medijima jeste to da je Pinkova zvezdica, mladi pevač Sergej Pajić (19) postao otac! Naime, njegova bivša devojka tiktokerka Sandra Dedijer porodila se sredinom novembra ove godine, u jednoj privatnoj bolnici, u koju je na pregled došla iz potpuno drugih razloga. Sergejeva bivša devojka je prijateljima nakon porođaja ispričala da navodno nije znala da je trudna, te je pomislila da je bole bubrezi, a ispostavilo se da se u tom trenutku u stvari porađa.

Vest o Sandrinom porođaju je potvrđena, a Sergej se oglasio za Pink.rs i otkrio da on nije otac njenog detetaa, te da on sa tom pričom nema nikakve veze.

- Tačno je, moja bivša devojka Sandra se porodila, dete nije moje. Jedina istina je da je to lepa vest, nov život se rodio. Radi poštovanja prema njoj neću da od te lepe vesti pravim lošu. Siguran sam da će dete rasti u ljubavi i da će ona biti dobra majka. Mene je ta vest o porođaju iznenadila. Stojim joj na raspolaganju, ali ona i ja smo zvanično završili. Šest meseci smo mi zajedno, a dete je u devetom mesecu rođeno. Nisam izjavljivao ovo ni na jednoj televiziji - naveo je Sergej, između ostalog.

Autor: M.K.