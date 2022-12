Sve se vidi!

Sinoć je na velelepnom imanju Zadruge održana žurka. Pre samog početka. Veliki šef je poslao pismo zadrugarima. Naime, oni su morali da odaberu osobu koja će buditi zaposlene u ovonedeljnom zadatku, jer je Miki Đuričić koji je bio zadružen za to samoinicijatinvo napustio Zadrugu. Zadrugari su bili složni i izabrali FIlipa Cara.

Anđela Đuričić je zamolila Zvezdana Slavnića da ne otkrije zadrugarima da su njih dvoje uđli u ljubavni odnos na šta je on priznao, ali je ubrzo u razgovoru sa Miljanom Vračevićem otkrio da mu je teško zbog svega što se desilo, ali da nije to birao on, nego njegovo srce.

Zadruga 6 - Zvezdan priznao da je Anđela poslednje što mu je trebalo - 28.12.2022. pic.twitter.com/gYZ7vT195K — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. децембар 2022.

Dok je Lazar Čolić Zola prebacivao Jeleni Golubović što mu nije kupila pivo, Filip Car je besneo na imanju jer je krenuo da gubi na kocki.

Miljana Kulić je u par navrata prišča šanku gde su Zvezdan i Anđela bili i u razgovoru sa njim mu otrkila da ju je razočarao zbog zbližavanja sa Đuričićevom.

Zadruga 6 - Zvezdan i Anđela pričaju u šiframa - 28.12.2022. pic.twitter.com/QzZXGCG2vn — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. децембар 2022.

Zadruga 6 - Miksi priznala Zvezdanu da se razočarala u njega - 28.12.2022. pic.twitter.com/PERWKjU2Gb — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. децембар 2022.

Maja Marinković i Nenad Macanović Bebica oduševili su sve nastupom na "Zadrugoviziji" kad su izveli hit "Bog i batina", a njihov nastup pokorio je Jutjub trending danima posle performansa. Njih dvoje odlučili su da ponove spektakl, pa su uz istu pesmu zaplesali u kazinu, a a sve oči su bile uprte u njih.

Sanja Grujić i Marko Stefanović imali su malu raspravu u kojoj joj je zamerio večerašnji stajling.

Zola i Miljana Kulić veselili su se za rulet stolom, a zatim su izmenili tekst pesme "Hej, Seki, Seki" i zaigralili zagrljeni kao nekad. Naime, Miljana je u svom stilu Zoli prorekla budućnost sa njom:

Dovešću te Zola do prosjačkog štapa - pevao je Zola grleći Miksi.

Zadruga 6 - Zola i Miksi izmenili tekst Brenine pesme - 28.12.2022. pic.twitter.com/s6PqDcuXfp — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. децембар 2022.

Ivan Marinković i Marija Kulić pričali su o njegovom odnosu sa sinom Željkom. Poznato je da je Ivan kupio poklon svom sinu, a Marijinom unuku, te mu je Kulićka otkrila da Željko zna da je to poklon od tate Ivana.

Zadruga 6 - Marija objašnjava Ivanu da je Željko svestan ko mu je tata - 28.12.2022. pic.twitter.com/cp0tfgKFnZ — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. децембар 2022.

Nakon što su osvojili novac na ruletu, Miljana je tražila Zoli da joj da kako bi ga ostavila u apartmanu, ali on to nije hteo da uradi, jer bi pre dao novac lopovima, nego ostavio kod Marije.

Jovana Tomić Matora odlučila je da je osude ne zanimaju i da po svaku cenu podrži Anđelu i Zvezdana.

Poenta je da vi budaete dobro, svako će tebi da kaže da si preljubnica. Vi ste pobednici ako izađete zajedno - pričala je Matora.

Vidi kako je lepa kao lutka, a samo je moja - rekao je Zvezdan.

Bojan Simić odlučio je da još jednom pokuša sa Slađom Lazić, iako je ona sad zauzeta i u vezi sa Markom Smiljićem.

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić napravili su dogovor da ipak ne ostanu do samog kraja žurke, već da se što pre vrate i osame na Rajskom ostrvu.

Zadruga 6 - Anđela želi što pre da se osami sa Zvezdanom - 28.12.2022. pic.twitter.com/YQ2sU83Pdn — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. децембар 2022.

Aleks Nikolić, Filip Car, Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola su u jednom momentu otišli u Rajski vrt kako bi pregovarali sa Drvetom Murdosti. Oni su želeli još novca i alkohola, ali se Drvo nije oglašavalo.

Miljana i Aleks su potom u rehabu otvorile dušu jedna drugoj. Naime, njih dve su svesne da se ponižavaju u njihovoim ljubanim odnosima, ali ne mare za to jer su zaljubljene, a Aleks je priznala Miljani da često dok je u krevetu misli na Dejana Dragojevića. Miljana je sve vreme plakala jer je ubeđena da je Zola ne primečuje dovoljno.

Car je otišao do rehabilitacije po pivo u jednom momentu, i tamo video Miljanu i Aleks. Dok je MIljana plakala jer je bila ubeđena da je Car došao zbog Aleks u rehabilitaciju, a na nju je Zola totalno zaboravio.

Car je posle izlaska iz rehabilitacije obavestio Zolu gde su Miljana i Aleksandra i šta treba da im kaže kad ih bude video.

Miljana nije mogla da veruje kad je videla Zolu na vratima rehabilitacije. On je potrčao ka njoj kada mu je Car ispirčao da Miksi tuguje jer ga nema.

Zvezdan i Anđela odlučili su da napuste žurku i vrate se na Rajsko ostrvo. Njih dvoje su seli u čamac, a Anđela je priželjkivala da se provozaju nekoliko krugova po jezeru, ali joj Slavnić to nije omogućio. Kada su stigli na ostrvo, njih dvoje nisu mogli da prestanu da se ljube i po svemu sudeći jedva su čekali da pobegnu od zadrugara.

Zvezdan je potom otkrio Anđeli šta će reći u emisiji PItanja gledalaca, o tome što ju je poljubio mnogo pre nego što je to rekao, a njegov odgovor ju je oduševio.

Miljana Kulić donela je Zoli da jede ispred paba, a zatim mu ponudila da se usele u izolaciju i da tamo naprave svoje ljubavno gnezdo.

Miljana i Aleks su u pušionici ispitivali Anitu Stanojlović o njenom odnosu sa Markom Markovićem.

Za to vreme na Rajskom ostrvu, Anđela i Zvezdan nisu mogli da se obuzdaju, pa su se prepustili sočnim poljupcima.

Miljana Kulić i Zola uselili su se u izolaciju koju je specijalno pripremila samo za njih.

Jesam te jesam jesam voleo, i nisam te nisam još preboleo i opet bih opet tebi dao sve samo da si kraj mene - pevao je Zola.

Nakon što joj je okrenuo leđa Miljana Kulić zauzela je svoju stranu kreveta i legla da spava. Međutim, nešto joj nije dalo mira, pa se okrenula i zagrlila Zolu i tom prilikom našla način da mu se zahvali na romantičnim stihovima.

Zadruga 6 - Miksi pružila intimnu masažu Zoli - 28.12.2022. pic.twitter.com/dPOX6ECH29 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. децембар 2022.

Aleksandra Nikolić isterala je FIlipa Cara iz Bele kuće jer je bio u blizini Maje Marinković, a on je odmah počeo da joj se pravda, kako je nije ni pogledao.

Nakon što ga je besno odvela u rehab, Aleks je zaskočila Cara u krevetu. Njih dvoje su poljupcima započeli akciju, a zatim su se prekrivačem prekrili preko glave i zatresli kreevt.

Zadruga 6 - Seks pomirenja Cara i Aleks - 28.12.2022. pic.twitter.com/sgMO87sQBW — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. децембар 2022.

Zadruga 6 - Aleks skače kao zec - 28.12.20222. pic.twitter.com/ADzidFVNrg — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 28. децембар 2022.

Autor: N.B.